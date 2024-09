Se escucharon disparos cerca del campo de golf de Trump <unk> El ex presidente seguro

Un incidente de disparos tuvo lugar cerca de un club de golf propiedad del ex presidente Donald Trump, con el antiguo líder presente. Según su equipo de campaña, "el presidente Trump está a salvo después de los disparos cercanos". No hay información adicional disponible en este momento, según el portavoz Steven Cheung.

Fuentes de los medios de comunicación estadounidenses afirman que el tiroteo tuvo lugar en el club de golf de Trump en West Palm Beach, Florida. Los detalles de la situación siguen sin estar claros, incluyendo si Trump corrió algún peligro. Según "The New York Post", según una fuente policial, dos individuos intercambiaron disparos, pero Trump no era el objetivo.

Es importante destacar que un incidente de disparos previo tuvo lugar en un evento de campaña en Pensilvania el 13 de julio. Durante este evento, un tirador abrió fuego desde un tejado cercano, alcanzando a Trump con un disparo en la oreja derecha. El tirador fue neutralizado por las fuerzas de seguridad, mientras que un asistente perdió la vida y otros dos resultaron heridos.

Se proporcionarán detalles pronto.

