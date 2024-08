Se discuten las restricciones de uso de cuchillos tras un incidente violento en Solingen

Incidente preocupante en un festival de la ciudad de Solingen enciende la controversia sobre las estrategias de control de cuchillos: ¿Qué enfoques son viables para combatir los delitos con cuchillos?

El SPD aboga firmemente por una prohibición total de los cuchillos, mientras que los Liberales han resistido esta idea hasta ahora. Sin embargo, esta posición puede estar cambiando después del ataque con cuchillo en Solingen.

El ataque con cuchillo en Solingen ha llevado al Ministro Federal de Justicia Marco Buschmann a proponer debates sobre la regulación de los cuchillos. "Iniciaremos deliberaciones en el gobierno federal para intensificar nuestros esfuerzos contra este tipo de delitos con cuchillos", declaró Buschmann a "Bild am Sonntag". Los Liberales han rechazado hasta ahora las propuestas presentadas por la Ministra del Interior Nancy Faeser sobre prohibiciones más restrictivas. El SPD, sin embargo, está abogando por un fortalecimiento significativo de las medidas legales relevantes.

"Este aparente ataque terrorista subraya: Alemania lucha contra la violencia con cuchillos", comentó el líder del SPD Lars Klingbeil a "Bild am Sonntag". Aboga por una prohibición casi total del porte de cuchillos en espacios públicos: "No existe ninguna razón válida para que las personas lleven armas cortantes como parte de su vida diaria. Se debe hacer todo lo posible para asegurar que los cuchillos dejen de ser una visión común en las calles y plazas de Alemania". Los sentimientos de Klingbeil fueron secundados por su colega del partido, Dirk Wiese. Wiese instó a los políticos a "avanzar en las prohibiciones de cuchillos", stating that Wiese mismo había abogando por una prohibición en el "Rheinische Post" la semana pasada. Además de esto, Wiese apoya la expansión de los poderes de las agencias de aplicación de la ley para identificar y arrestar a posibles delincuentes, especialmente en el ámbito digital.

"Los delincuentes no serán disuadidos por tales medidas"

Antes del incidente en Solingen, Faeser había anunciado planes para presentar legislation que amplíe las prohibiciones de cuchillos "pronto". La motivación detrás de esto surge de una serie de episodios violentos en los que se utilizaron cuchillos. También se está considerando una propuesta para prohibir tipos adicionales de cuchillos. Sin embargo, Faeser también destacó la necesidad de aumentar las prohibiciones de armas y las zonas de prohibición de cuchillos, así como la vigilancia policial aumentada.

Críticos consideran que las propuestas son insuficientes para minimizar de manera efectiva el número creciente de incidentes relacionados con cuchillos en Alemania. El diputado de Solingen Jürgen Hardt es escéptico sobre la efectividad de una prohibición general. "Ya tenemos prohibiciones" en vigor, señaló Hardt en "Deutschlandfunk". "No se puede asumir que los delincuentes serán disuadidos por tales medidas".

Hardt propone implementar prohibiciones del porte de objetos dañinos "selectivamente" contra individuos que tienen un historial previo de delitos violentos. Tales prohibiciones pueden ampliarse a cuchillos, hachas y otros objetos que pueden utilizarse como armas.

El debate en curso sobre el endurecimiento de la legislación sobre armas se reavivó con el ataque con cuchillo en Solingen, que ocurrió el sábado. Un individuo apuñaló a varios asistentes con un cuchillo en un festival de la ciudad el viernes por la noche. Trágicamente, tres personas murieron y ocho resultaron heridas. El perpetrador sigue suelto mientras la policía continúa su búsqueda.

"El debate en curso sobre las estrategias de control de cuchillos ha llevado a otros políticos a reconsiderar sus posiciones, especialmente a la luz del ataque con cuchillo en Solingen".

"Algunos críticos argumentan que una prohibición general de los cuchillos puede no disuadir a los delincuentes y sugieren implementar prohibiciones selectivas contra individuos con un historial de delitos violentos".

