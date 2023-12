Se disculpó por insultar verbalmente a un juez olímpico, pero persisten las dudas sobre la conducta de la "Dama de Hierro" de los saltos de trampolín en China.

Pero las escenas que se desarrollaron tras la final masculina de plataforma de 10 metros en Tokio el año pasado "ensombrecieron" su experiencia olímpica durante algún tiempo, afirma Wright.

También dieron lugar a la presentación de una denuncia oficial por parte de Diving New Zealand y Wright contra Zhou Jihong -vicepresidenta del organismo que rige los deportes acuáticos, la FINA, y una de las figuras más influyentes de los saltos de trampolín- por acoso y abuso.

Zhou, apodada la "Dama de Hierro" de los saltos de trampolín chinos, lanzó una diatriba contra Wright al término de la prueba de plataforma de 10 metros por menospreciar a los clavadistas chinos.

"Estaba en la piscina gritándome, fue una de las experiencias más humillantes de mi vida", declaró Wright a CNN Sport.

Más tarde, un comité de ética de la FINA ordenó a Zhou que escribiera una carta de disculpa a Wright.

Sin embargo, algunos miembros de la comunidad de clavadistas consideran que las acciones de Zhou en los Juegos Olímpicos son un punto de inflamación en medio de un patrón de conducta más amplio que consideran perjudicial para el deporte.

Uno de los que sostienen esa creencia es el neozelandés Simon Latimer, ex clavadista y juez y ahora miembro del Comité Técnico de Clavados (TDC) de la FINA.

Tras el incidente de los Juegos Olímpicos, Latimer envió en diciembre una denuncia al director ejecutivo de la FINA, Brent Nowicki, en la que detallaba el supuesto "comportamiento poco ético" de Zhou, que según él se remonta a varios años atrás y "compromete la integridad tanto de los clavados como de la FINA".

En él se alega que Zhou ha entrenado habitualmente a clavadistas chinos durante grandes eventos -incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio- y ha manipulado los paneles de jueces para beneficiar a los atletas chinos.

Zhou no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones. La CNN se ha puesto en contacto con la Administración General del Deporte de China y con la Asociación China de Natación para obtener una respuesta de Zhou, pero no la ha recibido.

La denuncia de Latimer también se centraba en los acontecimientos posteriores a la final masculina de plataforma de 10 metros del año pasado, un incidente del que dice haber sido testigo y que describe como un "arrebato personal" de Zhou hacia Wright.

"Parte de presentar esta queja es para asegurar que un incidente como ese... no vuelva a ocurrir", dice Latimer a CNN Sport. "Hay muchas cosas que considerar en torno al bienestar de los atletas, pero también tenemos que considerar el bienestar de los oficiales".

La final concluyó con los clavadistas chinos Cao Yuan y Yang Jian ganando las medallas de oro y plata respectivamente y el británico Tom Daley asegurándose el bronce.

Wright se acercó entonces a Zhou para darle la enhorabuena por el éxito de China, pero asegura que se encontró con un aluvión de insultos verbales y la acusación de que no había juzgado con el nivel adecuado y había menospreciado a los atletas chinos.

"Me limité a decir que sentía que te sintieras así, me fui y acabé llorando en el baño, que no era en absoluto la forma en que quieres terminar tu principal evento de los Juegos Olímpicos", dice Wright.

"Fue bastante traumático para mí, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que es la vicepresidenta de la FINA".

Un consuelo para Wright fue el apoyo que recibió de otros oficiales de clavados, que según ella estaban de acuerdo con la forma en que había puntuado a los atletas en la competición.

Además, el evaluador independiente del evento -responsable de supervisar las puntuaciones dadas por el panel de jueces- estuvo de acuerdo con su puntuación en dos ocasiones en las que dio a una clavadista china puntuaciones inferiores a las de sus compañeras.

En una prueba de clavados, los jueces del panel otorgan a cada clavado una puntuación que va de cero a diez. En todas las pruebas de la FINA hay un evaluador que ve las repeticiones de los clavados, comprueba que no haya sesgos en la valoración y evalúa las puntuaciones que otorgan los jueces.

¿Para qué estoy en este deporte?

Wright afirma que no tenía ningún interés en presentar una "queja personal" ni en tomar "represalias" contra Zhou, pero también era consciente de lo que podría ocurrir si las autoridades de los clavados no iniciaban ninguna investigación.

Cree que Zhou tendría poder e influencia para excluirla de los paneles de jueces.

"Al final, creo que mi mayor pregunta fue: ¿para qué estoy en este deporte y para qué estoy aquí?". dice Wright.

"Sentí que era importante que hiciéramos lo mejor para el deporte de los clavados, que siguiera siendo justo, porque para eso estoy aquí como juez: para clasificar a esos clavadistas en el orden en que deben ser clasificados".

En noviembre, el Panel de Ética de la FINA ordenó a Zhou que se disculpara formalmente ante Wright y Diving New Zealand por el incidente.

Wright afirma que recibió la carta de disculpa, que la "agradeció", pero que "no la sintió como algo personal", dado que Zhou había recibido instrucciones de enviarla.

El panel también dictaminó que sólo los miembros del TDC pueden estar en la cubierta de la piscina durante las competiciones y que el puesto de Zhou como enlace con el Buró -tradicionalmente encargado de transmitir las opiniones del TDC al Buró de la FINA- crea "confusión, conflicto y discordia" y "debe ser retirado".

En su denuncia, que ha sido compartida con CNN Sport, Latimer alega que Zhou ha proporcionado entrenamiento a atletas chinos en eventos internacionales de clavados -incluidos los Campeonatos Mundiales de la FINA y las Series Mundiales de Clavados, así como los Juegos Olímpicos- a pesar de que sus funciones requieren neutralidad.

"Es absolutamente contrario a la ética... Si entrenas a clavadistas de tu propio país, no entiendo cómo puedes ser considerado neutral", afirma Latimer.

"Tampoco se me ocurre ningún otro deporte en el que un vicepresidente esté entrenando en la cubierta de la piscina y tenga un interés tan abierto en los procedimientos".

Desde las Olimpiadas, han aparecido imágenes de vídeo en las que se ve a Zhou entrenando a los clavadistas chinos en los Juegos, mientras que otro miembro del TDC, Colleen Huffman, afirma que ha visto a Zhou entrenando en otros eventos internacionales.

"Muchas veces es muy sutil al respecto, pero obviamente en los Juegos Olímpicos no lo fue en absoluto", dice Huffman a CNN Sport.

"Para ella, tener su cargo y ser entrenadora es un enorme conflicto de intereses. Una cosa es que ayude en casa con el equipo nacional, pero otra cosa es que esté entrenando activamente a un atleta en un gran evento de la FINA cuando ella es el enlace de la Oficina".

En una declaración enviada a CNN Sport, Dominique Philippopoulos, miembro del TDC, dijo que había solicitado en dos ocasiones entrenar a clavadistas de su Sudáfrica natal en eventos internacionales, pero que en ambas ocasiones las autoridades de la FINA le habían denegado la solicitud alegando que se trataba de un conflicto de intereses.

Y eso a pesar de venir de un país donde el deporte de los saltos de trampolín es pequeño y los obstáculos son muchos.

Según Philippopoulos, la federación sudafricana de saltos de trampolín dispone de recursos limitados y tiene dificultades para financiar viajes al extranjero y sufragar los gastos de los entrenadores.

¿Por qué no te gusta China?

Una tercera acusación formulada por Latimer en su denuncia es que Zhou ha manipulado deliberadamente los paneles de jueces en un aparente intento de beneficiar a los clavadistas chinos.

"Dos jueces me han informado confidencialmente de que creen que no se les tiene en cuenta regularmente para juzgar las finales como castigo por no juzgar a los submarinistas chinos tan favorablemente como le gustaría a Zhou Jihong", escribió.

"Un juez me informó que Zhou Jihong se les acercó en un evento de la Copa del Mundo en 2018 y les preguntó '¿por qué no te gusta China?".

Según Latimer, Zhou tiene una "aportación sustancial" cuando se trata de decidir qué jueces son elegidos para oficiar en las competiciones.

Cita su propia experiencia como juez en los Juegos Olímpicos de Río de 2016, antes de los cuales, según afirma, había obtenido la puntuación acumulada más alta de los evaluadores entre los jueces internacionales durante 2015-2016.

Pero alega en su denuncia que "cayó en desgracia" como juez durante los Juegos Olímpicos y solo fue readmitido para la final de plataforma masculina cuando miembros de la Comisión del TDC "convencieron a Zhou Jihong" para que volviera a nombrarlo.

"Lo que me preocupa a mí y a otros es que los jueces designados para las finales no siempre son los que parecen mejor valorados", afirma Latimer.

"Ciertamente hay una discrepancia en algunos jueces con evaluaciones muy altas que obtienen muy pocos nombramientos".

La gente está muerta de miedo

Desde que presentó su denuncia, Latimer afirma que ha recibido una respuesta de la FINA en la que se le dice que el organismo rector no examinará las cuestiones que planteó porque ya fueron consideradas durante la anterior denuncia presentada por Wright y Diving New Zealand.

Sin embargo, las acusaciones de que Zhou manipulaba a los jurados y entrenaba durante las pruebas no se mencionaron directamente en la respuesta del Comité de Ética a la denuncia inicial.

Según Latimer, la FINA está "barriendo debajo de la alfombra" estas cuestiones.

En un comunicado enviado a la CNN, la FINA afirma: "Los informes relativos a la señora Jihong Zhou fueron investigados a fondo por un panel independiente que escuchó a los testigos y llegó a una decisión que está disponible públicamente en el sitio web de la FINA".

"El panel independiente concluyó que no había pruebas que sugirieran que los resultados de la competición se vieran afectados de alguna manera y, por lo que sabemos, no se han presentado más acusaciones formales aparte de lo que ha decidido previamente el panel independiente.

"En todo momento, la principal preocupación de la FINA es el bienestar de la comunidad acuática y garantizar la integridad de nuestras competiciones".

Latimer califica el incidente entre Zhou y Wright en los Juegos Olímpicos como un "momento decisivo" para él, el momento en que decidió apoyar la denuncia de la federación neozelandesa y posteriormente hablar públicamente sobre el comportamiento de Zhou y su preocupación por la integridad del deporte.

"Soy muy consciente de que, a través de este proceso de denuncia, podría perder mi puesto en el Comité Técnico", afirma.

"Tenemos elecciones dentro de dos meses en Budapest [en los Campeonatos del Mundo, que comienzan el 17 de junio]. Pero para mí, ver cómo se tramita esta denuncia y conseguir que se tomen medidas es más importante que mantener mi puesto en el comité, aunque obviamente me gustaría seguir en el comité y formar parte del proceso para garantizar que este tipo de comportamiento no continúe."

Las acusaciones contra Zhou, según Latimer, han tardado en salir a la luz debido a su influyente posición dentro del deporte.

Zhou, la "Dama de Hierro" de los saltos de trampolín chinos, fue la primera medallista de oro olímpica del país en 1984.

Posteriormente, fue la punta de lanza de la hegemonía china en los saltos de trampolín y entrenó al equipo nacional de 1990 a 1997. Hoy, además de vicepresidenta de la FINA, preside la Asociación China de Natación.

"La gente está muerta de miedo, les aterroriza hacer tambalearse el barco y perder su puesto", afirma Latimer.

Huffman, por su parte, dice temer por el futuro del deporte y por la posible dificultad de atraer a nuevos jueces dado el supuesto comportamiento de Zhou.

"La gente no querrá juzgar. Simplemente no querrán", añade.

"Ya estamos teniendo problemas para conseguir jueces, sobre todo en la región de Sudamérica. Todos los jueces de esa zona están envejeciendo y los nuevos que llegan oyen hablar mal de ella, de lo mala que es, de lo intimidante que es. ¿Quién quiere vivir esa experiencia?".

En cuanto a Wright, espera con optimismo sus próximos compromisos como juez, impávida ante lo sucedido en los Juegos Olímpicos. Está preparada para arbitrar en los Campeonatos del Mundo de junio y en los Juegos de la Commonwealth de Birmingham, Inglaterra, en julio.

Es probable que Zhou participe en el Campeonato del Mundo, pero eso no le preocupa demasiado.

"Lo pasado, pasado está", afirma Wright. "Realmente creo que elijo el perdón, que elijo seguir adelante y continuar haciendo lo que me gusta".

La Oficina de CNN en Pekín ha contribuido a la información.

