La ofensiva ucraniana vuelve a poner en el centro de atención el tema de los prisioneros de guerra. Se dice que las tropas de Kyiv han llenado en los últimos días el llamado "fondo de intercambio" del país. Moscú habría contactado reportedly ya a Kyiv.

Durante la ofensiva ucraniana en la región de Kursk, varios informes sugieren que centenares de militares rusos han sido tomados prisioneros. El presidente Selenskyj ya había informado días atrás que las fuerzas armadas ucranianas estaban llenando el "fondo de intercambio" del país para obtener a los soldados ucranianos capturados por el lado ruso a cambio. Se habrían iniciado conversaciones sobre un nuevo intercambio, según el "Financial Times".

El comisionado para los derechos humanos del parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, habría dicho a los medios locales que su homólogo ruso lo había contactado para discutir el intercambio de prisioneros de guerra.

El número exacto de los tomados prisioneros hasta ahora es desconocido. Un soldado bielorruso que lucha del lado de Ucrania Recently dijo en una entrevista con el medio Zerkalo que eran "realmente muchos". Muchos se habrían rendido sin resistencia, saliendo con las manos en alto, sin armas, sin equipo de protección ni cascos.

Informes sobre la captura más grande hasta ahora

Un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) le dijo al "Financial Times" que sus unidades especiales Recently habían capturado a 102 soldados rusos del 488º Regimiento de Infantería Mecanizada y de la "Achmat" unidad del líder checheno Kadyrov. "Es la captura más grande del enemigo de una sola vez", dijo la fuente.

Fotos y videos de los soldados capturados se comparten actualmente con frecuencia en las redes sociales, pero el autor y la ubicación de las grabaciones son desconocidos. Las imágenes parecen ser recientes, ya que la verificación de ntv no pudo asignarlas a un contexto anterior. Según el medio ucraniano Unian, las grabaciones son del SBU.

Queda por verse si habrá un intercambio más grande de prisioneros entre Ucrania y Rusia en última instancia. En el pasado, el lado ucraniano ha acusado a Moscú de bloqueos. Many soldiers of the Ukrainian army released from Russian captivity are said to be in very poor physical condition. Un informe de la ONU habló de tortura y maltrato sistemáticos.

