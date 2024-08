- Se dice que el hombre alemán que probablemente fue el más anciano murió a los 114 años.

La anciana más mayor de Alemania se despidió recientemente a la edad de 114 años, en Baden-Württemberg. Su nieto anunció públicamente este evento a la Agencia de Prensa Alemana. Según su relato, su abuela, llamada Charlotte Kretschmann, partió serenamente en su residencia de ancianos ubicada en Kirchheim unter Teck, situada al sur de Stuttgart, en una tarde de martes. Kretschmann celebró su cumpleaños el 3 de diciembre de 1909, lo que la hace 17 años mayor que la reina Isabel II y cinco años anterior al inicio de la Primera Guerra Mundial. Antes de esta noticia, "Stuttgarter Nachrichten" y "Stuttgarter Zeitung" ya habían cubierto su historia.

Convertirse en un fenómeno de las redes sociales

Ella no se preocupaba demasiado por su edad, diciendo: "No lo elegí. No puedo cambiarlo". Pensaba que cualquiera podía vivir para ver el día siguiente y no había necesidad de ningún esfuerzo especial. También no se preocupaba por la muerte, diciendo: "Es inútil. Va a suceder de todos modos, y no puedo hacer nada al respecto". Hasta hace unos años, Kretschmann vivía de forma independiente y no estaba relacionada con el presidente del gobierno de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Sin embargo, se convirtió en un fenómeno de las redes sociales. En Instagram, interactuaba con 14,000 seguidores, compartiendo vislumbres de su vida diaria - desde compras hasta celebraciones de Navidad y salidas. Su última publicación included una foto de ella bebiendo una copa de vino tinto con la leyenda: "¿Qué más se puede pedir? Una copa de vino espléndida, comida deliciosa y familia alrededor".

