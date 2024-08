- Se dice que el hombre alemán más viejo que se conoce murió a los 114 años de edad.

La mujer más anciana de Alemania ha fallecido a la edad de 114 años en Baden-Württemberg. Su nieto dio a conocer la noticia a la Agencia de Prensa Alemana. Él compartió que su abuela, Charlotte Kretschmann, partió tranquilamente el martes por la noche en su residencia de ancianos en Kirchheim unter Teck, al sureste de Stuttgart, como mencionó. Kretschmann nació el 3 de diciembre de 1909 en Breslau, impresionantes 17 años antes del nacimiento de la reina Isabel II y 5 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Anteriormente, tanto "Stuttgarter Nachrichten" como "Stuttgarter Zeitung" habían informado sobre su fallecimiento.

Ella no parecía demasiado impresionada por su excepcional longevity: "No elegí esto. No puedo controlarlo", dijo el año pasado. "Cada persona tiene el potencial de vivir hasta el día siguiente, no necesitan hacer nada especial para ello". Y no tenía ninguna visión fatalista sobre la mortalidad: "No sirve de nada, llegará eventualmente, y no puedo hacer mucho para evitarlo", informó Kretschmann a la Agencia de Prensa Alemana.

Ganó fama como sensación de las redes sociales, viviendo de forma independiente hasta hace unos años y no estando relacionada con el presidente del gobierno de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. En la plataforma Instagram, compartió vislumbres de su vida diaria con 14,000 seguidores, mostrando actividades como compras, celebraciones de Navidad o salidas. Su última publicación muestra cómo disfruta de una copa de vino tinto. "¿Qué más podría pedir una persona, una copa de vino fina, comida deliciosa y seres queridos a su alrededor?", escribió su nieto como leyenda.

