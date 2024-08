Se desestimó el caso de asesinato contra el hombre acusado de matar al líder de una sinagoga de Detroit.

La jueza Margaret Van Houten dijo que someter a Michael Jackson-Bolanos a otro juicio por asesinato sería inconstitucional "doble juicios".

Es una victoria para Jackson-Bolanos, quien ha declarado repetidamente su inocencia en el apuñalamiento fatal de Samantha Woll. Los fiscales reconocieron que la acusación pendiente de asesinato probablemente tenía que ser desestimada, pero aún así fue un golpe en el caso muy publicitado.

Woll, de 40 años, fue encontrada muerta fuera de su casa en Detroit el pasado octubre. Se especuló sobre si el ataque era algún tipo de retaliación antisemita en medio de la guerra Israel-Hamas, aunque la policía no encontró ninguna conexión.

Un jurado en julio absolvió a Jackson-Bolanos de asesinato en primer grado premeditado. Pero no pudo llegar a un veredicto unánime en una acusación separada de asesinato en grado de delito, que en Míchigan es asesinato cometido durante otro delito. En este caso, los fiscales alegaron una invasión del hogar.

El juez descartó un segundo juicio el viernes, basado en una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de 2009 sobre veredictos parciales de jurado.

Van Houten dijo que fue una "mala decisión" pero que tuvo que aplicarla a Jackson-Bolanos. Desestimó las acusaciones restantes de asesinato y allanamiento de morada. Los fiscales prometieron apelar.

Luego, Van Houten sentenció a Jackson-Bolanos a 18 meses de prisión por mentir a la policía durante la investigación, su única convicción de juicio. El abogado defensor Brian Brown pidió probation.

"Si mentir fuera un deporte olímpico, usted conseguiría una medalla de oro, señor", le dijo el juez a Jackson-Bolanos.

El cuerpo de Woll fue descubierto al aire libre, justo al este del centro de Detroit, horas después de que había vuelto de una boda de otoño. Los investigadores creen que fue atacada dentro de su casa pero logró salir antes de desplomarse en medio de la noche.

Jackson-Bolanos testificó en su propia defensa, insistiendo en que no tuvo ningún papel pero admitiendo que tocó el cuerpo de Woll cuando lo encontró mientras estaba en el vecindario. Había manchas de sangre en su abrigo.

"Soy un tipo negro en medio de la noche rompiendo coches, y me encontré parado frente a una mujer blanca muerta. Eso no se ve bien en absoluto", dijo Jackson-Bolanos cuando le preguntaron por qué no llamó a la policía.

Brown dijo que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Los investigadores arrestaron primero a un exnovio que hizo una llamada histérica al 911 y les dijo a las autoridades que podría haber matado a Woll pero no lo recordaba. Culpo una reacción adversa a la medicación por esas afirmaciones y no se le acusó.

Woll era presidenta de la Sinagoga Downtown Isaac Agree y también estaba activa en la política demócrata, trabajando para la congresista Elissa Slotkin y la fiscal general del estado Dana Nessel.

La gobernadora Gretchen Whitmer dijo que Woll era "un faro en su comunidad".

Jackson-Bolanos expresó su alivio después de que la jueza descartara un segundo juicio, diciendo: "Esto es una victoria para nosotros, ya que siempre he mantenido mi inocencia". Durante el juicio, Jackson-Bolanos eligió testificar en su propia defensa.

Lea también: