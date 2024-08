- Se declararon severas penas de prisión: "¡No toques a mi madre ahora!"

En el final, se tomó la vida de un médico para poner fin a años de abuso doméstico: Ahora, dos menores han recibido condenas severas en un caso destacado en el Tribunal Regional de Tréveris. El joven de 18 años cumplirá una condena de nueve años de prisión, y el de 17 años cumplirá seis años, según declaró el juez Günther Köhler.

El médico de 53 años, renombrado y bien considerado en su centro médico de un hospital en Daun, consumía "cantidades grandes de alcohol" durante su tiempo libre, según el juez. Esto resultaba en insultos verbales y ataques físicos - en la vivienda compartida en Gerolstein (parte del distrito de Vulkaneifel), donde los jóvenes, de 16 años en ese momento, pusieron fin a la vida del hombre en un ataque sorpresa a finales de 2022, Köhler aclaró.

La violencia doméstica se dirigía principalmente a su antigua pareja, una enfermera, con quien el víctima convivió desde 2011 hasta el verano de 2022. Sin embargo, también afectó a su hijo, el joven de 18 años, y en menor medida, a su medio hermano, el de 17 años - que solía quedarse en la residencia.

La acusada, la antigua pareja de la víctima, recibió una condena de dos años y cuatro meses de prisión - por no intervenir y por incendio. No se la encontró culpable de homicidio en conjunción, como afirmaba la fiscalía, Köhler señaló. "No se pudo probar su participación en el asesinato".

Después de un ataque de ira debido al alcohol

Después de la separación, el médico continuó viviendo en la casa y solía deambular por la noche borracho, Köhler señaló. En la noche del crimen, tuvo otra discusión acalorada con su ex. Los adolescentes entraron en la cocina y observaron al de 53 años agarrar y empujar a la mujer del brazo.

Entonces, el ahora de 18 años, que era el cerebro detrás del crimen, exclamó, "¡Ahora es el momento!" y decidió espontáneamente con su medio hermano "poner fin a cualquier otro ataque" matando al médico, el juez explicó.

Sorprendieron a la víctima en su camino desde el baño a la cocina y lo atacaron por detrás con un bate de béisbol y una llave inglesa grande. Antes del primer golpe, el de 18 años le dijo al hombre, "¡No pondrás otra vez la mano en mi madre!" Luego, a instancias del mayor, el de 17 años ató una brida alrededor del cuello de la víctima y lo ahorcó hasta la muerte.

La mujer no intervino

La mujer de 36 años vio las primeras etapas del crimen, pero luego fue a la habitación de los niños con los tres hijos pequeños que tenía con la víctima. No impidió que los adolescentes cometieran el crimen y no prestó ninguna ayuda, Köhler explicó. Al hacerlo, avaló la muerte del médico. Este comportamiento fue particularmente "imperdonable" porque también privó a sus tres hijos de su padre.

Después del crimen, los acusados colaboraron para limpiar la escena del crimen y empaquetaron el cuerpo en bolsas de basura y una lona. Luego lo enterraron en un bosque cerca de Rockeskyll. Más tarde, prendieron fuego al coche que transportaba el cuerpo. Como resultado, los tres también fueron encontrados culpables de incendio.

El tribunal generalmente cumplió con las demandas de la fiscalía para los jóvenes. Sin embargo, no fue el caso de la mujer de 36 años: El fiscal jefe, Eric Samel, había exigido siete años y medio de prisión por homicidio en conjunción, afirmando que el crimen había sido previamente acordado entre los tres acusados. Después del veredicto, indicó que consideraría un recurso.

Todos los tres acusados reconocieron su papel en el crimen, pero cada uno dio una versión diferente. El juez Köhler señaló que la confesión temprana del ahora de 17 años había ayudado significativamente a resolver el caso. No había dudas sobre la credibilidad de sus declaraciones, lo que también minimizó su condena. Su motivación, según Köhler, fue proteger al codefendido de futuro abuso doméstico. El hijo de la mujer de 36 años también actuó para detener el abuso doméstico contra su madre. El médico era conocido por la policía como el perpetrador: había sido condenado cuatro veces por el Tribunal Local de Daun por insultos y agresiones físicas en estado de embriaguez.

El médico fue visto por última vez en su lugar de trabajo en un hospital de Daun el 30 de diciembre de 2022 y estuvo desaparecido durante un período prolongado. En junio de 2023, un caminante encontró partes de sus restos en el bosque. Los sospechosos habían estado bajo custodia desde septiembre de 2023.

La fiscalía inicialmente acusó a la antigua pareja de la víctima de homicidio en conjunción, pero su participación en la muerte del médico no pudo ser probada, lo que llevó a una condena más leve. En otros asuntos legales, es crucial que todas las partes involucradas, incl

Lea también: