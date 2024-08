- Se busca un maestro de natación para un minihipófilo de Berlín.

Baños con mini-hipopótamos, construcción de pequeñas camas para pandas o reinserción de caballos salvajes: El Zoo, Tierpark y Acuario de Berlín buscan nuevos empleados para estos y otros trabajos. "Actualmente buscamos cuidadores de zoo experimentados en la jaula de rinocerontes, acuario y región del Himalaya que estén dispuestos a ayudar y abordar su profesión con pasión, empatía y entusiasmo", explicó Christan Kern, director zoológico del Zoo y Tierpark Berlín, según un comunicado. También se buscan cajeros, ayudantes de jardinería o electricistas.

Por ejemplo, se buscan socorristas para ayudar al mini-hipopótamo de dos meses a adaptarse al agua, como anunció el Jardín Zoológico. El mini-hipopótamo aún sin nombre actualmente se está adaptando a agua más profunda. Los hipopótamos no nadan, sino que se deslizan por el agua impulsándose desde el fondo.

Por supuesto, la madre Debbie está vigilando en el agua, pero también hay cuidadores presentes que van Adding gradually more water to the pool, dijo la portavoz del Zoo Philine Hachmeister. El agua actualmente está a la altura de las rodillas y la hipopótamo hembra nacida el 3 de junio tiene que estirar mucho el cuello para mantener la nariz por encima del agua. "Aún necesita un poco de práctica".

Los que se postulan como cuidadores de zoo también son responsables del adiestramiento de animales. Las focas, los monos y los leones, por ejemplo, son adiestrados por Hachmeister para que se puedan realizar tratamientos más pequeños como extracciones de sangre sin anestesia. Los leones, por ejemplo, extienden sus colas bajo la valla para que se les extraiga sangre, describió la portavoz.

Y los exámenes por ultrasonido de la posible madre panda Meng-Meng también se realizan sin anestesia, según la portavoz del zoo. El animal está adiestrado para mantener su barriga. En las focas, se comprueba los dientes, los ojos y el pelaje de esta manera. Los animales son ágiles y curiosos - el adiestramiento también es una forma de enriquecimiento, dijo la portavoz.

Según el comunicado, hay 25,000 animales viviendo en el Jardín Zoológico - Zoo, Tierpark y Acuario. Alrededor de 200 cuidadores de zoo adiestrados cuidan de ellos. Kern explicó: "Trabajar con animales significa estar de servicio 365 días al año, en todo tipo de clima. Esto requiere un cierto grado de flexibilidad y estado físico".

