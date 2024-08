- Se anunció la lista de invitados para la edición de agosto

Giovanni Zarrella (46) regresa con una mezcla de artistas. El 24 de agosto a las 20:15, presentará de nuevo su "Giovanni Zarrella Show". La ZDF ha revelado ahora la lista completa de invitados para el show del sábado por la noche. Junto a clásicos del schlager como Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier o Nino de Angelo, encontrarás a Pietro Lombardi (32) y Shirin David (29).

Shirin David - Actualmente la Artista en Solitario Más Éxitos en Alemania

Shirin David podría parecer fuera de lugar en el show, ya que su música es más rap que schlager. Pero con su nuevo tema "Bauch Beine Po", acaba de conseguir su séptimo número uno, rompiendo un récord de listas y convirtiéndose en la artista en solitario más exitosa actualmente en Alemania.

También habrá estrenos televisivos de Lombardi y Andrea Berg, así como Roland Kaiser y Maite Kelly, que celebrarán el 10º aniversario de su dúo "¿Por qué no dijiste que no?". También se unirán a la fiesta Sonia Liebing, Marina Marx, Ramon Roselly, la estrella del culto Olaf der Flipper y la newcomer Jenice.

El cantante de fiesta Vincent Gross (27) hará su primera aparición en el "Giovanni Zarrella Show", junto al dúo Neonlight feat. DJ Herzbeat, para animar al público. Bodo Wartke (47) se unirá al anfitrión Zarrella para interpretar una versión de su rap de trabalenguas y fenómeno de internet "Barbara's rhubarb".

Lou Bega y Alphaville Celebrarán Aniversarios

Además de "¿Por qué no dijiste que no?", hay más aniversarios que celebrar. Lou Bega (49) interpretará su éxito "Mambo No. 5", que ha sido un clásico de las listas de reproducción durante 25 años. El grupo Alphaville celebrará su 50º aniversario con sus mayores éxitos "Big in Japan" y "Forever Young".

