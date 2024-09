¿Se alega que los presos políticos están realizando tareas para el político de AfD Jörg Dornau?

El representante de AfD en Sajonia, Jörg Dornau, a menudo genera controversia con su empresa belarusa "Zybulka-Bel". Recientemente, el Parlamento Sajón le impuso una multa de aproximadamente 20.862 euros por no revelar su participación en la empresa. Ahora, un individuo belaruso bajo el seudónimo de "Andrei" está lanzando acusaciones graves contra Dornau.

En una entrevista con el medio de oposición belaruso "Reform", "Andrei" afirma que fue obligado a trabajar como preso en una granja de cebollas de más de 1.500 hectáreas cerca de la ciudad de Lida en febrero de 2024. Los periodistas de RTL y ntv se encontraron con el individuo, que en realidad es Sergei Tscharnjak, en Polonia.

Tscharnjak cayó en desgracia con el régimen belaruso debido a su reiterada compartición, comentario y me gusta de publicaciones de figuras de la oposición en las redes sociales. El músico de 60 años de Lida sirvió un total de 45 días en un campo de trabajo por sus acciones.

Organizando cebollas antes de volver a una celda de cinco personas

Según Tscharnjak, realizó trabajo obligatorio en un vertedero en 2023, durante su segundo encarcelamiento. Su tercer encarcelamiento en 2024 lo vio trabajando en la granja de cebollas "Zybulka-Bel" del político de AfD Jörg Dornau.

Con aproximadamente 30 otros presos, Tscharnjak fue transportado al predio de la granja por la policía. Solo aquellos encarcelados por razones políticas tuvieron las manos atadas, informó. El campo de cebollas se encontraba cerca de la ciudad de Lida, en las afueras del pueblo de Sukhvalnya.

Tscharnjak tuvo que trabajar con la ropa que llevaba puesta al ser arrestado, sin chaqueta de abrigo ni ropa de trabajo. "Nunca recibimos comidas mientras trabajábamos. Solo desayunamos en el campo de trabajo y la siguiente comida fue en la noche", recuerda.

Sus responsabilidades incluían clasificar las cebollas almacenadas por tamaño y evaluarlas para detectar podredumbre. "Clasificamos las cebollas por tamaño y las transportamos a un camión que las recolectaba". A pesar de las difíciles condiciones de trabajo, Tscharnjak vio el trabajo en la granja como una mejora en comparación con su experiencia en la prisión. Después de un día de trabajo en la granja de cebollas, regresó a una celda de dos personas, donde residía con otros cuatro reclusos. Compartían dos colchones.

Recuerda el trabajo forzado en la granja positivamente. Ganó alrededor de cinco euros diarios por su trabajo en la granja, pero la prisión dedujo los gastos de comida y nunca le pagó el saldo restante.

"Alemán alto, robusto, calvo"

Dornau ha sido miembro del Parlamento Estatal Sajón por la AfD desde 2019. Sirve como portavoz de política agrícola de la fracción del partido. Dornau afirma haber recibido capacitación como especialista en plantas en la RDA. Después de la reunificación, amplió su educación para convertirse en un "agronomo estatal certificado". En 1995, obtuvo su maestría. Desde noviembre de 2023, es el director de la granja de cebollas en Belarus, según los detalles disponibles en el sitio web del Parlamento Estatal Sajón. En 2022, buscó sin éxito el cargo de administrador del distrito en el distrito de Leipzig. En las elecciones estatales de septiembre de 2023, no logró obtener un mandato directo en Leipzig, pero fue reelegido al parlamento en Dresde a través de la lista estatal.

Sergei Tscharnjak afirma que Dornau visitó personalmente el sitio de "Zybulka-Bel" en febrero de 2023. Identificó al "alemán alto, robusto, calvo" un día, dice. Dornau llegó en un minivan blanco con matrícula de Leipzig y interactuó con sus empleados, pero no con los presos. Tscharnjak asegura que puede reconocer y identificar al político de AfD en fotos. Las investigaciones de RTL y ntv han revelado que Dornau ha viajado a Belarus en el minivan blanco con matrícula de Leipzig varias veces a lo largo de los años y ha sido registrado en las bases de datos del gobierno belaruso. Dornau también utiliza este vehículo para sus actividades de campaña electoral en Alemania.

Tscharnjak está convencido de que Dornau debió haber sabido del trabajo de los presos en su granja. "Tuvo que saber. Su empresa tiene un contrato con la policía. Ellos nos transportaron allí. Por supuesto, lo sabía", razona. Sergei Tscharnjak no tiene ninguna foto de su trabajo en la granja de cebollas. Al llegar, su teléfono fue confiscado por las autoridades, como a todos los presos. Tscharnjak le proporcionó a los periodistas varios documentos judiciales durante su reunión, que corroboran su arresto en diciembre de 2023. Estos detalles coinciden con los informes de la organización belarusa de derechos humanos Viasna, que también informó sobre el arresto de Tscharnjak en el mismo mes. Viasna destaca que el trabajo forzado para presos políticos es una táctica común de represión utilizada por el régimen de Lukashenko en Belarus.

Un régimen con el que Jörg Dornau parece tener una relación acogedora. Dentro de la AfD, es conocido como un político de derecha con simpatías pro-rusas. El 13 de febrero de 2022, solo unos días antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, compartió una foto del líder ruso Vladimir Putin con uniforme militar en su perfil de Facebook con la leyenda: "Un líder excepcional. No se puede evitar admirar al pueblo ruso por eso". Además, Dornau mantiene una relación sólida con el líder de AfD de Turingia, Björn Höcke.

Durante años, Dornau ha sido un visitante frecuente de Bielorrusia. Los registros de las bases de datos del gobierno bielorruso, que se remontan a 2019 a 2021, revelan 21 instancias en las que se registraron los datos personales de Dornau durante inspecciones y entradas. Las publicaciones en las redes sociales de los viajes de Dornau a Bielorrusia coinciden con la información en las bases de datos bielorrusas.

Cuando el parlamento impuso una multa a principios de agosto, Rico Gebhardt, el presidente del grupo de la Izquierda, comentó: "Es imposible que alguien viaje al régimen opresivo de Bielorrusia y establezca una granja, y mucho menos alguien de Alemania. Esto requiere contactos, numerosas discusiones previas y alineación política con el régimen allí".

Parece que las conexiones del político de AfD con Bielorrusia llegan al círculo íntimo del dictador Lukashenko. Desde estos círculos, se dice que ha obtenido ayuda para sus proyectos en el país. El 22 de septiembre de 2020, Dornau y su socio comercial y amigo de Leipzig, Yuriy Kunitski, mantuvieron una reunión con el gobernador bielorruso Vladimir Karanik. Bajo Lukashenko, sirvió como Ministro de Salud hasta agosto de 2020. Poco después de la reunión, Dornau estableció la empresa "Zybulka-Bel" en Bielorrusia el 1 de octubre de 2020.

La esposa de Dornau viaja regularmente a Bielorrusia, incluyendo viajes a Lida. En su cuenta personal de Instagram, comparte fotos de salidas sociales, barbacoas y veladas con amigos y familiares en la ciudad y la zona circundante con sus dos perros. Tiene numerosas conexiones en el país, aunque no se ha confirmado definitivamente que Dornau la acompañe en todas sus excursiones. Dornau no ha respondido a las solicitudes escritas de RTL y ntv ni ha atendido una llamada de ellos. Dornau no asistió a una sesión del parlamento estatal de Sajonia ayer.

Sergej Tscharnjak ha logrado eludir los arrestos del régimen de Lukashenko y ahora se siente seguro en Polonia. Sin embargo, el viudo está preocupado por sus hijos adultos en Bielorrusia. Sospecha que los intentos de reprimir e intimidar a los partidarios de la oposición a través de arrestos e imprisonment se intensificarán de nuevo antes de las elecciones del próximo año. Después de todo, el dictador Lukashenko planea presentarse de nuevo. Condenar arbitrariamente a presos políticos podría hacer que trabajen de nuevo en empresas agrícolas.

