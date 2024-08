- Scoop, conocido como Fatman, sufrió un colapso en el escenario y murió.

Fatman Scoop, conocido como Isaac Freeman III, vivió una tragedia, según informan medios como "TMZ". El músico de 53 años se desvaneció mientras actuaba en la noche del viernes. Su mánager de gira compartió un mensaje emocional, expresando su falta de palabras y gratitud por las experiencias compartidas, diciendo "Me llevaste a recorrer el mundo y me hiciste actuar contigo en algunos de los escenarios más renombrados del mundo, las lecciones que me enseñaste realmente me ayudaron a convertirme en el hombre que soy hoy. Gracias, te tengo en alta estima".

Visitas al hospital de Fatman Scoop

Según "TMZ", Fatman Scoop, originario de Nueva York, tuvo un incidente previo. Necesitó reanimación y fue llevado a un centro médico. El incidente ocurrió en el Parque del Centro de la Ciudad de Hamden, Connecticut, en una noche de viernes. El músico perdió repentinamente el conocimiento y cayó al suelo en el escenario. Los oficiales de "TMZ" confirmaron una emergencia médica alrededor de las 8:30 PM.

Fatman Scoop ha colaborado con figuras destacadas de la industria del hip-hop, como Missy Elliott y Mariah Carey.

La emergencia médica que Fatman Scoop vivió en el escenario lo llevó al hospital. A pesar de la gravedad de la situación, los fans y colegas de la industria del músico mantuvieron la esperanza en su recuperación, sabiendo de la resiliencia que ha demostrado a lo largo de su carrera.

