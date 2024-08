- Scoop, conocido como Fatman, sucumbe tras un colapso en el escenario.

Ilustre artista de Hip-Hop, Fatman Scoop, ha fallecido trágicamente a los 53 años, después de sufrir un colapso repentino en el escenario durante un concierto en vivo. La familia de Fatman Scoop anunció oficialmente la triste noticia con un comunicado lleno de dolor, stating, "Con inmensa tristeza y corazones pesados, confirmamos el fallecimiento del legendario e icónico Fatman Scoop." Su equipo de gestión también confirmó la muerte a la agencia de noticias alemana, DPA. Reportes posteriores de medios importantes, como BBC UK, confirmaron esta información, citando a los representantes de Fatman Scoop.

El mensaje de la familia continuó, "Era la risa en nuestras vidas, una fuente inquebrantable de apoyo y un ejemplo brillante de coraje y fuerza." Además, enfatizaron, "Fatman Scoop no era solo un performer reconocido; era un padre, hermano, tío y amigo querido." El incidente ocurrió durante un concierto en Connecticut, Estados Unidos, un viernes por la noche. Los detalles que rodean el desafortunado evento siguen siendo confusos.

Fatman Scoop trabajó junto a Missy Elliott y Mariah Carey

Posteriormente, el mánager de la gira de Fatman Scoop compartió un mensaje lleno de emoción en línea, stating, "Estoy completamente sin palabras...Desde llevarme por el mundo y darme la oportunidad de actuar en algunos de los escenarios más prestigiosos de la Tierra hasta impartir valiosas lecciones de vida que me han moldeado en el hombre que soy hoy, gracias. Te amo."

Fatman Scoop fue ampliamente reconocido como un pilar de la escena del hip-hop de Nueva York en la década de 1990. Su influencia se puede ver en sus colaboraciones con éxitos de las listas como "Lose Control" de Missy Elliott, ganadora del Grammy, y "It's Like That" de Mariah Carey. Su sencillo "Be Faithful" hizo olas en las listas del Reino Unido e Irlanda, llegando a las posiciones más altas. Recientemente, Fatman Scoop hizo apariciones frecuentes en programas de televisión populares.

A pesar de su trágica muerte, el impacto de Fatman Scoop en la industria musical es innegable. Su colaboración con Missy Elliott y Mariah Carey en "Lose Control" y "It's Like That", respectivamente, consolidó su estatus como una figura legendaria en el hip-hop de los 90. Además de ser un gran tipo fuera del escenario, Fatman Scoop continuó tocando vidas y brillando en various capacidades, no solo como un performer reconocido, sino también como un miembro de la familia y amigo querido.

