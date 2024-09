- Schweitzer expresa su profunda consternación por la aparente ausencia de responsabilidad.

En respuesta al infructuoso encuentro migratorio entre el gobierno federal y la Unión, el Ministro-Presidente de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer (SPD), expresó su crítica hacia Friedrich Merz. "Eso es simplemente política partidista, claramente carece de cualidades de canciller", afirmó Schweitzer.

Además, tachó a la Unión y a su líder de grupo, Merz, de irresponsables. Desde octubre, Alemania ha negado la entrada a alrededor de 30,000 refugiados en sus fronteras con Chequia, Polonia, Austria y Suiza debido a ciertas circunstancias, y no tenía razón legítima para quedarse. "Debo confesar que estoy sorprendido por la falta de responsabilidad de la Unión", mencionó Schweitzer.

El líder del grupo de la Unión, Friedrich Merz, declaró que las discusiones con el gobierno de la coalición semáforo sobre regulaciones más estrictas de asilo fueron infructuosas. Parece que la coalición no se ve capaz de implementar rechazos fronterizos comprehensivos, remarked the CDU chairman in Berlin.

El Consejo Europeo, como cuerpo de toma de decisiones de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE, podría expresar su punto de vista sobre el manejo de la crisis migratoria de la Unión, dada su función en la configuración de la política de la UE. La crítica de Alexander Schweitzer hacia Merz y el enfoque irresponsable de la Unión en la gestión de refugiados ha llamado la atención del Consejo Europeo.

