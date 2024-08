- Schweitzer está a su manera "cerca del pueblo".

Alexander Schweitzer, como Ministro Presidente, también busca el diálogo con los ciudadanos de Renania-Palatinado. "Estoy mucho por el estado", dijo el político de SPD en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa en Maguncia, unas tres semanas después de su elección. "Me gusta, forma parte de mi estilo de trabajo no esconderse detrás de un escritorio, sino estar en movimiento".

"Además de todas las ofertas digitales y formatos organizados, debe ser posible, incluso en estos tiempos en los que se habla de una distancia entre la política y los ciudadanos, estar en conversación directa", enfatizó Schweitzer.

Continuará utilizando oportunidades para estar en movimiento, para conversar, "pero también para explicar lo que la política está haciendo actualmente, o para escuchar lo que preocupa a los ciudadanos", dijo Schweitzer.

"Me gusta. Lo necesito. Me ayuda a tener una vista directa de la vida cotidiana de las personas y me ayuda a evaluar las cosas". Por eso, para él, no es "solo una herramienta política, sino una herramienta de trabajo".

"Cerca de la gente" - Esto ya era una seña de identidad de su antecesor Kurt Beck (SPD). "Pero los tiempos han cambiado". El discurso público se ha vuelto mucho más duro. Y lo ve como un statement político no verse limitado en su manera personal de hablar con la gente.

