- Schweitzer: El SPD todavía tiene que aclarar cuestiones sobre las elecciones al Bundestag

El nuevo Ministro-Presidente de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, ve que no todas las cuestiones controvertidas han sido aclaradas antes de las elecciones federales después del anuncio de Olaf Scholz de que piensa seguir siendo Canciller Federal más allá de 2025. "Olaf Scholz es el Canciller Federal, y considero apropiado que diga que quiere continuar su trabajo", dijo el político socialdemócrata a la agencia de noticias alemana dpa en Maguncia. "Sin embargo, también es un hecho que hay preguntas adicionales que deben aclararse".

El SPD necesita una posición clara en contenido. "Debemos dejar claro que entramos a la campaña electoral con un perfil socialdemócrata fuerte", dijo Schweitzer. Aunque es necesario que el SPD asuma un "papel moderador" en la coalición semáforo y lleve a sus socios a compromisos, los socialdemócratas también deben afilar su perfil antes de las elecciones federales. Debe quedar claro qué es la política socialdemócrata, en qué creen y qué vislumbran para Alemania y Europa.

"Scholz es un Fenómeno"

En 2025, las elecciones federales serán principalmente un enfrentamiento con la Unión, dijo Schweitzer a la dpa en Maguncia. "Entonces la temperatura política en Alemania también cambiará de nuevo, porque el enfoque estará en las grandes preguntas fuera de las operaciones internas de la coalición semáforo". Queda por ver cómo se posicionará la Unión en lo más alto.

Friedrich Merz puede tener la primera reclamación para la cancillería. "Pero nadie puede pasar por alto que hay alguien en Baviera que querría llevar sus ambiciones al mercado - y perhaps even someone in North Rhine-Westphalia", dijo Schweitzer, refiriéndose a Markus Söder y Hendrik Wüst.

En cuanto al Canciller Federal, Schweitzer, quien también se sienta en el consejo federal de los socialdemócratas, dijo: "Olaf Scholz es un fenómeno, no hay otra forma de decirlo". Lo considera alguien que penetra, analiza y llega al punto de los temas de una manera especial. En los debates, experimenta a Scholz como muy presente, encantador y ingenioso.

"Es, por supuesto, también un tipo hanseático", dijo el nativo de Renania-Palatinado Schweitzer. "Nosotros en Renania-Palatinado a veces tenemos una idea de cómo se ve la política en la comunicación pública, y eso no siempre es hanseático".

El SPD, con su perfil socialdemócrata fuerte, busca aclarar más preguntas sobre su política antes de las elecciones federales, mostrando su compromiso con la socialdemocracia. Como el político socialdemócrata Alexander Schweitzer señaló, Olaf Scholz, como Canciller Federal, es un fenómeno, conocido por su habilidad para penetrar, analizar y abordar temas de manera única.

Lea también: