- Schuster expresa su preocupación por la insuficiencia del plan de seguridad federal

El ministro del Interior alemán Armin Schuster, del partido CDU, cree que las estrategias del gobierno federal para combatir el terrorismo islámico y la migración descontrolada son insuficientes. "Las medidas de seguridad llamadas así son solo lo mínimo entre los socios de la coalición. Sin embargo, se ha necesitado un esfuerzo de seguridad sustancial y genuino en Alemania durante mucho tiempo", dijo en respuesta a las consultas. Junto a otros estados liderados por la unión, Sajonia impulsará medidas esenciales para combatir efectivamente el terrorismo.

"Dado el nivel actual de peligro y nuestra continua dependencia de servicios extranjeros, simplemente discutir temas como el almacenamiento de datos, la vigilancia por video biométrica, las pruebas de IA, el aumento de los poderes policiales, las búsquedas en línea y la vigilancia de las telecomunicaciones ya no es suficiente".

Schuster: el control de las fronteras es crucial

En opinión de Schuster, el plan del gobierno federal falla principalmente en el área del control de fronteras. Schuster argumentó que el gobierno federal debe detener de manera rápida y decidida el flujo de solicitantes de asilo en Alemania. Sugirió la repatriación de personas que entran desde países terceros seguros, la suspensión de la reunificación familiar para aquellos con protección subsidiaria y el establecimiento de centros de asilo en países terceros situados fuera de la zona de Schengen. "Estas demandas son innegociables, incluso durante las negociaciones de la coalición en Sajonia después de las elecciones estatales".

Según los planes de la coalición, los beneficios para los migrantes whose responsibility falls on another European state, who have agreed to take them, could be reduced. La deportación de delincuentes se simplificará. Además, habrá una prohibición general de llevar cuchillos en autobuses y trenes de larga distancia, en festivales populares y otros grandes eventos. Las agencias de aplicación de la ley tendrán autorización para comparar públicamente imágenes biométricas con fotos de sospechosos o personas buscadas.

