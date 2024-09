Scholz y Merz muestran unas cualidades de liderazgo débiles - su alternativa es la falta.

El SPD y el CDU se culpan mutuamente por el colapso de las negociaciones migratorias, con ambas partes acusándose de debilidad en el liderazgo. El canciller Olaf Scholz y el líder del CDU, Friedrich Merz, se han turnado para criticarse mutuamente por su falta percibida de autoridad. Esto podría sentar las bases para el debate de mañana en la reunión principal del Bundestag.

Scholz afirmó que la decisión de poner fin a las negociaciones se tomó antes de la reunión y la describió como una decepción para los responsables. Él enfatizó que el liderazgo implica verdadera determinación, honestidad y perseverancia, en lugar de trucos mezquinos y espectáculos provinciales.

Scholz continuó diciendo que el liderazgo implica liderar a tus seguidores, mantenerse firme y estar preparado para hacer concesiones. Sin embargo, debe haber una voluntad de hacerlo. Merz había detenido anteriormente las negociaciones con el gobierno federal y los estados sobre este tema el año pasado. Merz anunció que no participaría, citando falta de interés después de tres días de reflexión. Recientemente, Merz ha discutido públicamente una conversación privada que tuvo y decidió reanudar las negociaciones con el gobierno, solo para abandonarlas de nuevo. Esto decepciona al presidente federal que había instado a una solución conjunta del gobierno y la oposición.

Por otro lado, Merz cree que Scholz carece de liderazgo. Él señaló que había señales claras de una voluntad de rechazos completos antes de la reunión. Tiene sospechas de que los Verdes están bloqueando en segundo plano y impidiendo que el SPD y el FDP avancen tanto como afirmaron.

Merz aconsejó que Scholz debería haber ejercido sus poderes ejecutivos para guiar la situación. Aunque no se requería ninguna acción legislativa del Bundestag, simplemente una acción administrativa del gobierno federal habría sido suficiente. Sin embargo, esto no se llevó a cabo. Merz criticó que el gobierno federal demuestra una falta de liderazgo.

Merz concluyó expresando su decepción, diciendo que hubiera deseado un resultado diferente, pero esta es la realidad del gobierno de la coalición y particularmente la incapacidad del gobierno para llegar a un acuerdo.

Para avanzar, el gobierno de la luz de tráfico liderado por el canciller Scholz ha anunciado que implementará medidas adicionales propuestas por la ministra del Interior, Nancy Faeser, para una gestión fronteriza más eficiente y rechazos aumentados. Estas propuestas son compatibles con el derecho europeo y muestran soluciones efectivas. La coalición remains open to the world and confronts the challenges posed by irregular migration. Scholz y Merz están programados para enfrentarse mañana en el debate sobre el presupuesto federal de 2025.

Scholz mencionó que el colapso de las negociaciones migratorias podría potencialmente afectar los esfuerzos cooperativos futuros entre el SPD y el CDU, enfatizando la necesidad de un liderazgo que encarne la tenacidad y la integridad.

Merz afirmó que el liderazgo efectivo en las negociaciones migratorias habría requerido una acción administrativa rápida del gobierno federal, a diferencia de la falta deinitiative observada.

