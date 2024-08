- Scholz sufre una pérdida de realidad en la disputa presupuestaria

Tras la intervención del Canciller Olaf Scholz en el conflicto presupuestario, la CSU lo acusa de tener "una completa pérdida de realidad". "Olaf Scholz sale de vacaciones solo para reprender a su ministro de Hacienda (Christian Lindner, FDP) y afirmar que el proyecto de presupuesto ya es adecuado. Quien llega a esta conclusión dado el caos total en el gobierno federal está actuando absolutamente de manera irresponsable", dijo el secretario general de la CSU, Martin Huber, a la agencia de prensa alemana en Múnich.

Scholz está gobernando según el lema "mantén los ojos cerrados y sigue adelante", destacó Huber. Con esto, el gobierno federal se dirige hacia otra infracción constitucional, como ocurrió con el presupuesto federal anterior y la reciente ley electoral del Bundestag tumbada por el Tribunal Constitucional Federal en Karlsruhe. "Al parecer, las vacaciones del Canciller son más importantes para él que un presupuesto constitucional". La CSU había exigido una postura fuerte de Scholz en el conflicto con Lindner.

Scholz: El gobierno federal discutirá los próximos pasos confidencialmente

Previamente, Scholz había intervenido en el nuevo conflicto sobre el presupuesto federal 2025 desde sus vacaciones y había sacado conclusiones completamente diferentes de dos opiniones de expertos sobre el plan presupuestario que Lindner. "Fue sensato que se revisaran las opciones de acción del gobierno federal por expertos sobre cómo se puede financiar a Deutsche Bahn y las autopistas en el presupuesto. Resultado claro de la opinión jurídica: eso es posible", dijo Scholz a "Zeit Online". El gobierno federal discutirá los próximos pasos confidencialmente.

El fondo del conflicto son tres medidas que debían reducir el hueco de financiación en el presupuesto para el próximo año en un total de ocho mil millones de euros. Lindner había levantado preocupaciones legales y económicas sobre las ideas, que dijo que provenían del Chancillería liderada por la SPD. Por lo tanto, había encargado dos opiniones de expertos para evaluar los planes.

