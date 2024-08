Scholz subraya que Ucrania recibirá una ayuda financiera significativa, destacando el importe sustancial.

19:54 El canciller Scholz muestra incredulidad ante las acusaciones de ayuda insuficiente a Ucrania. Este año, Ucrania recibe más de 7 mil millones de euros, lo que la convierte en el país más ayudado de Europa, según Scholz en el programa Sat1 TV. El próximo año recibirá 4 mil millones de euros del presupuesto federal, nuevamente la cantidad más alta entre los países europeos. Además, hay 50 mil millones de dólares hechos posibles por los países del G7 occidentales a través del uso de activos rusos congelados. "Esa es una cantidad considerable de dinero, es una suma significativa", destaca Scholz.

20:14 Putin establece paralelos entre el secuestro de rehenes en Beslan en 2004 y el avance de las tropas ucranianas. En el 20º aniversario de la tragedia de la escuela de Beslan, el presidente ruso Vladimir Putin estableció paralelos entre ese incidente y la actual presencia militar ucraniana en la región rusa de Kursk. En ese entonces, Rusia lidió con "terroristas" en Beslan, ahora deben combatir a "aquellos responsables de actividades criminales en la región de Kursk", explicó Putin durante su visita a Beslan el martes.

19:43 La Patriarcado de Moscú denuncia la planned prohibición de la Iglesia ortodoxa afín a Ucrania como "ilegal". La Iglesia ortodoxa rusa ha condenado la decisión del parlamento de imponer una prohibición a la Iglesia ortodoxa ucraniana afín a Moscú, calificándola de "acto ilegal" y una "grave violación de la libertad religiosa y los derechos humanos". El portavoz Vladimir Legoida, a través de Telegram, advirtió que implementar esta medida podría llevar a "significantes actos de violencia contra millones de fieles". El líder de la Iglesia ortodoxa rusa, Patriarca Kirill, expresó su preocupación durante su visita al Monasterio de Solovki en el norte de Rusia, stating that "es un momento difícil cuando muchos se sienten hostiles hacia nosotros, no por nuestras faltas, sino simplemente porque somos diferentes". Previamente, los legisladores de Kiev aprobaron legislation que impone una prohibición a las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú.

19:12 Se convoca una reunión en Ramstein para ayudar a Ucrania el 6 de septiembre. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, ha invitado al Grupo de Contacto de Ucrania a otra reunión en la base aérea de Ramstein en Renania-Palatinado. La reunión, prevista para el 6 de septiembre, se centrará en fortalecer el apoyo a Ucrania. El grupo de contacto incluye casi 50 naciones, incluidas Alemania, con la invitación de países no de la OTAN.

18:36 El ejército ruso reorganiza unidades cerca de la frontera con Ucrania. El ministro de Defensa Andrei Belousov confirmó la creación de tres nuevas formaciones para proteger la frontera ruso-ucraniana. Las formaciones, llamadas después de las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk, se establecieron dos semanas después de que las tropas ucranianas tomaran partes de Kursk.

18:10 Un incendio devastador en un depósito de petróleo en Proletarsk sigue sin control dos días después de un ataque con drones ucranianos. El incendio en el depósito de petróleo de la ciudad rusa de Proletarsk, causado por un ataque con drones ucranianos, sigue sin control dos días después.

17:36 Imágenes satelitales sugieren que Rusia podría estar construyendo un segundo puente paralelo al puente de Crimea. Las imágenes satelitales parecen indicar que Rusia podría estar construyendo un segundo puente paralelo al puente de Crimea de 19 kilómetros de largo que une la península de Crimea con la Rusia continental. Ukrajinska Prawda informes de una "construcción paralela" que parece ser un "puente". ntv.de corroboró esto al examinar imágenes satelitales de junio, julio y agosto, confirmando la actividad de construcción.

16:58 Zelensky reconoce la situación difícil en el frente ucraniano. Según el periódico británico "The Guardian", Zelensky describió la situación en el frente oriental de Ucrania como "difícil", con especial preocupación en las ciudades estratégicas de Pokrovsk y Toretsk. El Estado Mayor ucraniano informó de 14 batallas y 34 enfrentamientos en las áreas de Toretsk y Pokrovsk desde la mañana.

16:36 El Ministerio del Interior ruso aconseja a los residentes de Kursk desactivar aplicaciones de citas y cámaras de vigilancia en línea. El Ministerio del Interior ruso sugirió a los residentes de tres regiones fronterizas rusas que eliminen las aplicaciones de citas y desactiven las cámaras de vigilancia en línea debido a que las fuerzas ucranianas han identificado varias direcciones IP y han accedido a cámaras no seguras en hogares privados, en carreteras y autopistas estratégicas. El ministerio también desaconsejó el uso de servicios de citas en línea, citando posibles riesgos de seguridad.

16:20 Las autoridades rusas informan de 17 muertos y 235 heridos en Kursk en una semana como resultado de incursiones ucranianas. La agencia de noticias rusa TASS, citando los servicios de emergencia, informó que 17 personas han muerto y 235 han resultado heridas en Kursk en la última semana como resultado de las incursiones ucranianas.

15:54 Un reportero cubre el rápido avance de las fuerzas ucranianas. "Ayer hubo 63 ataques de las tropas rusas en Pokrovsk", informó la reportera de ntv Nadja Kriewald desde Ucrania oriental. Habló sobre la evacuación de un pueblo ucraniano que tuvo que ser detenida porque las tropas rusas habían tomado el lugar.

15:33 Rusia expresa su enfado por la presencia de periodistas estadounidenses en KurskRusia ha llamado a un alto cargo del cuerpo diplomático estadounidense. Según la agencia de noticias rusa TASS, este movimiento es en respuesta a las "acciones provocadoras" de los periodistas estadounidenses en la región rusa de Kursk. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso informó al subsecretario de Estado de EE. UU., Stephanie Holmes, sobre los periodistas que habían entrado ilegalmente en una región donde las fuerzas ucranianas habían lanzado una ofensiva dos semanas antes. Rusia está determinada a hacerlos justicia, añadió.

15:10 El Comisionado Federal del Este Expresa Preocupación por la Influencia de la Propaganda Rusa en Alemania OrientalEl comisionado federal para el este, Carsten Schneider del SPD, ha expresado su preocupación por ciertas opiniones alemanas sobre Ucrania. "Es alarmante cómo se habla a veces de Ucrania y los ucranianos, tanto en el este como en el oeste", dijo a los periódicos de la Sociedad Editorial de Nueva Berlín. "Desafortunadamente, la propaganda rusa a menudo se cuela, especialmente en Alemania Oriental", mencionó Schneider. Apoyar a Ucrania es cuestión de la misma existencia del país, afirmó Schneider. En particular, el AfD y los políticos del AfD van más allá de este límite.

14:48 Avanza Kursk: Supuestamente Causa Escasez de Municiones para los RusosEl "Financial Times" cita a un comandante ucraniano que afirma que el avance ruso en el este de Ucrania se debe en parte a la reasignación de recursos de Kyiv al norte. Sus tropas ahora racionan obuses de artillería - por primera vez desde que el Congreso de EE. UU. suspendió la ayuda a Ucrania. Las municiones se dirigieron hacia la región rusa de Kursk.

14:26 Analista del Kremlin: Avance en Kursk Significa Cambios en la Estructura de Poder de MoscúEl analista del Kremlin Rainer Munz cree que el avance ucraniano en Kursk podría acelerar o al menos destacar un cambio generacional dentro del aparato de poder de Moscú. Sin embargo, agrega que el poder del presidente ruso sigue intacto.

14:01 Autoridades Advierten sobre Niveles Altos de Cloro en el Aire de Ternopil después del Ataque RusoDespués de un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, en Ucrania occidental, las autoridades locales advierten a los residentes sobre los niveles altos de cloro en el aire. Según el periódico ucraniano "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, directora del centro regional de control de enfermedades y prevención, aconseja limitar la actividad al aire libre y mantener las ventanas cerradas. Los niveles de cloro en el aire son reportados entre cuatro y diez veces más altos de lo normal, dijo en una conferencia de prensa. El ataque se cree que tuvo como objetivo un depósito de combustibles y lubricantes, con un incendio en una instalación no especificada. No se informaron bajas ni heridos.

13:39 Tropas Rusas Reportanamente Capturan el Pueblo de Nueva York en DonetskEl ejército ruso está reportedly en control del pueblo de Nueva York en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, según el ministerio de defensa ruso. Las tropas han tomado "uno de los pueblos más grandes en las cercanías de Torez, el centro logístico estratégico de Novogorodskoe", dijo el ministerio, utilizando el nombre soviético. El nombre Nueva York, que data de los colonos alemanes, se cambió a Novogorodskoe en 1951 y se restauró a su nombre original en 2021 después de los esfuerzos de los activistas ucranianos. El pueblo está ubicado a unos seis kilómetros al sur de Torez, que ha estado bajo ataque ruso durante semanas.

13:01 Soldado Desertor Ruso Espiaba para UcraniaUn soldado ruso que desertó a Ucrania estaba espiando y hasta lesionó a su comandante, reveló la inteligencia militar (HUR) de Ucrania. El periódico "Kyiv Independent" reporta que el soldado, con el código "Silver", desertó como parte de una operación conjunta del "Legión de la Libertad de Rusia" y el proyecto de inteligencia militar de Ucrania "Quiero Vivir". Antes de huir, lesionó a su comandante con una granada en el pueblo de Ocheretyne en el óblast de Donetsk. "Silver" contactó a la legión a principios de 2024 después de presenciar varios actos criminales de su unidad y comandantes, según el servicio de inteligencia militar. Luego, secretamente proporcionó información sobre la ubicación de las tropas rusas y los planes de operaciones militares.

12:23 Parlamento Ucraniano Considera Prohibir la Iglesia Ortodoxa Leal a RusiaEl parlamento ucraniano avanza con una prohibición de la Iglesia Ortodoxa ucraniana ligada a Rusia. Según los diputados, el parlamento en Kyiv ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe inicialmente la operación de la Iglesia Ortodoxa rusa en el territorio ucraniano. El gobierno en Kyiv planea prohibir las organizaciones religiosas ligadas a la Iglesia Ortodoxa rusa, pero esto aún debe ser ratificado por los tribunales. El gobierno critica la iglesia minoritaria ucraniana como una herramienta de influencia rusa en el país y una defensora de la invasión de Ucrania.

11:51 Incendio Masivo en Depósito de Petróleo en Rostov, Rusia, Atribuido a un Ataque con Dron UcranianoMás de 500 bomberos aún luchan contra un gran incendio en un depósito de petróleo en la región rusa de Rostov, encendido por un ataque con dron ucraniano. El incendio se extiende por un área de 10,000 metros cuadrados, con varios tanques de diésel en llamas, según el jefe de Proletarsk, Valery Gornitsky, según la agencia de noticias TASS. "No hay riesgo de explosión, ningún peligro para las personas y ninguna evacuación", agregó. Cuatro aviones

10:13 Ucrania: Cinco civiles muertos y más de 20 heridos en ataques rusos

En las últimas 24 horas, cinco civiles han perdido la vida y al menos 22 resultaron heridos, incluyendo a un niño, como consecuencia de los ataques rusos en Ucrania, según informan las autoridades regionales citadas por "Kyiv Independent".

09:37 Almacén de combustible ruso en llamas: Fotografía satelital muestra la intensidad del incendio

Ucrania atacó con drones una importante instalación de almacenamiento de combustible en Proletarsk en el sur de Rusia esta mañana del domingo. A pesar de los esfuerzos, el incendio aún no ha sido extinguido, lo que ha resultado en la lesión de más de 40 bomberos, según informes de las autoridades regionales. Las imágenes satelitales ilustran la magnitud del incendio:

Ucrania ha atacado varias refinerías y instalaciones petroleras rusas con drones en los últimos meses, con el objetivo de entorpecer los suministros de combustible a las tropas enemigas y reducir los ingresos de la industria petrolera rusa.

09:16 Kiev: Más de 1300 soldados rusos "eliminados" en un solo día

Las bajas rusas siguen siendo elevadas, con 1330 soldados muertos o incapacitados en un solo día, según las estadísticas oficiales de Ucrania. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, se han "eliminado" un total de 601.800 soldados rusos, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. El ministerio también informes que Rusia ha perdido otros 5 tanques (8518 en total) desde el inicio de la invasión. Se han destruido o capturado más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones por parte del ejército ruso. No se puede confirmar de forma independiente estas cifras, ya que Moscú no proporciona información sobre sus pérdidas en Ucrania.

08:47 Biden defiende la lucha de Ucrania: Ningún presidente debería "inclinarse ante los tiranos"

"Ningún presidente debería inclinarse ante los tiranos", dijo Joe Biden durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, según informes de "Kyiv Independent". "Putin creía que podía tomar Kiev en tres días. Tres años después, Ucrania sigue siendo libre". El demócrata contrastó su sólido apoyo a la OTAN y su defensa de una Ucrania libre con la de su antecesor, Donald Trump, que elogió al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería nunca inclinarse ante los tiranos", dijo Biden.

08:31 Rusia bombardea Ucrania con ataques aéreos nocturnos

Rusia lanzó ataques aéreos nocturnos en nueve regiones del centro, norte y sur de Ucrania, según la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Se derribaron tres misiles y 25 drones. Este mes, Kiev ha sufrido su quinto ataque con misiles, con alertas aéreas que han sonado 41 veces en agosto. La milicia informó haber interceptado un ataque con drones en Kiev el día anterior.

07:52 Administración Militar: Ataque con misiles rusos a Kiev repelido - Sin daños reportados hasta ahora

Esta mañana, las tropas rusas atacaron Kiev desde el norte una vez más, según informó la administración militar de la ciudad de Kiev a través de Telegram. "La información preliminar sugiere que el enemigo atacó la capital de Ucrania desde el norte, probablemente utilizando misiles crucero como el Iskander. ¡Este es el quinto ataque con misiles a Kiev este mes!", dice el mensaje. Los misiles fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea en las afueras de la ciudad. Hasta ahora, no se han informado daños o pérdidas en Kiev.

07:38 Belarus: Lukashenko envía más tropas y aviones al borde con Ucrania

Belarus ha desplegado más tropas de defensa aérea y aviones en su frontera con Ucrania, anunció el general mayor Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, según informes del periódico ucraniano "Kyiv Independent". Esta anuncio sigue de cerca al anuncio del presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, de que había desplegado una tercera parte de su ejército en la frontera este verano. Lukashenko atribuyó el aumento de tropas en la frontera a un malentendido entre Belarus y Ucrania. Lukyanovich dijo en televisión nacional que el ejército belaruso ha desplegado aviones, misiles antiaéreos y unidades radio-técnicas en la frontera. La servicio de guardacostas del estado ucraniano informó hace más de una semana que no había señales de aumento de tropas en la frontera con Belarus a pesar de la orden de Lukashenko.

Debido a las operaciones militares ucranianas en la región de Kursk, Rusia se ve obligada a reubicar tropas de otros sectores del frente de batalla a esta región. Según un informe del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU., las fuerzas rusas han estado enviando más tropas a la óblast de Kursk desde la primera semana de la ofensiva ucraniana y es probable que hayan desplegado más de 5.000 soldados en la región.

06:54 Zelenskyy: Una segunda cumbre de la paz en Ucrania debe tener lugar antes de que termine el año

06:22 Ucrania: Otro ataque aéreo ruso en Kyiv

Según informes ucranianos, Rusia continúa lanzando ataques aéreos nocturnos contra la capital Kyiv. Las unidades de defensa aérea estuvieron activas temprano en la mañana para contrarrestar otro ataque aéreo ruso en Kyiv, informó la administración militar de la capital ucraniana a través de Telegram. Los testigos informaron haber oído explosiones que parecían ser el resultado de sistemas de defensa aérea.

05:11 Kyiv Reporta múltiples ataques con drones a distancia de las líneas del frente

Hubo múltiples ataques con drones en varias regiones ucranianas más allá de las líneas del frente durante la noche, según la defensa aérea. Sumy, Poltava, Jersón y Mykolaiv fueron algunas de las áreas objetivo. La defensa aérea también estuvo activa cerca de la capital Kyiv. Las autoridades instaron a los residentes a buscar refugio. No se han informado daños hasta ahora.

02:23 EE. UU. Reafirma su Apoyo a Kyiv - Discusión sobre la Ofensiva de Kursk

Independientemente de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, los EE. UU. siguen comprometidos a apoyar a Kyiv. El presidente de los EE. UU., Joe Biden, ha confirmado que los EE. UU. continuarán apoyando y manteniendo la solidaridad con Ucrania durante el tiempo que sea necesario, según un representante del Departamento de Defensa de los EE. UU. Los EE. UU. siguen priorizando la ayuda militar a Kyiv. El secretario de Defensa de los EE. UU., Lloyd Austin, aseguró a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, del apoyo continuo de los EE. UU. durante una llamada telefónica, según el portavoz. Durante su conversación, Austin obtuvo una mejor comprensión de los objetivos de Ucrania para la ofensiva.

01:07 Alemania Entrega otro Sistema Iris-T

Alemania ha suministrado otro paquete de armas a Ucrania. Los últimos envíos incluyen un tercer sistema de defensa aérea Iris-T SLS, entre otros artículos, según la página de resumen del Ministerio de Defensa. También incluyen miles de proyectiles de artillería, drones, un tanque de recuperación y cientos de rifles junto con su correspondiente munición.

00:20 Zelensky: Logro Magnífico en la Captura de Soldados Rusos

El avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk es su mayor logro en la captura de soldados rusos desde el inicio del conflicto, según el presidente Volodymyr Zelensky. Él hizo esta declaración a los diplomáticos ucranianos, agregando que estos soldados capturados serán canjeados más tarde por ucranianos capturados. En la actualidad, las estimaciones sugieren que Rusia ha detenido a más ucranianos que al revés.

22:21 Comandante Checheno: Soldados Caídos en el Área de Kursk van al Cielo

Apti Alaudinov, comandante del regimiento Achmat que lucha contra los rusos de Chechenia, aparentemente instó a los conscriptos rusos a unirse a la línea del frente en un video, diciendo que aquellos que pierden sus vidas en la región de Kursk "van al cielo".

21:58 Zelensky: Incursión ha Minado el Concepto de Líneas Rojas de Rusia

Dado que la incursión ucraniana en Rusia se consideraba inviable, se mantuvo en secreto, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según informó el periódico "Pravda". Hace solo unos meses, varios estados advirtieron que la incursión "cruzarían la línea roja más importante de Rusia". Ahora, Zelensky dijo que "el concepto de las líneas rojas de Rusia se ha desplomado en algún lugar cerca de Sushcha".

21:38 Lituania Comienza la Construcción de la Base de Apoyo de las Fuerzas Armadas Alemanas

Lituania ha comenzado la construcción de una base militar para soldados alemanes. Una vez finalizada a finales de 2027, el sitio alojará a unos 4.000 soldados alemanes, lo que marca la primera Deployment permanente de las fuerzas de la Bundeswehr desde la Segunda Guerra Mundial. Los costos estimados de construcción superan los mil millones de euros, según el ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis.

21:15 Presidente Checo: Posible Ingreso de Ucrania a la OTAN Even If Part of Its Territory Remains Occupied

El presidente checo, Petr Pavel, ha expresado su apertura a la idea de que Ucrania se una a la OTAN, incluso si partes de su territorio siguen ocupadas. Él cree que Ucrania podría negociar un acuerdo de paz con Rusia en el futuro próximo y que este acuerdo podría implicar que Rusia retiene temporalmente territorios ucranianos sin que los estados democráticos reconozcan estos cambios fronterizos, según el sitio de noticias "Novinky". Esta frontera interina podría permitir potencialmente "el ingreso de Ucrania a la OTAN en el territorio que controla en ese momento", dijo Pavel. Alemania también se unió a la OTAN en 1955 mientras aún estaba partly occupied by the Soviet Union.

Se informa que las tropas ucranianas han capturado la ciudad de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, según sugieren los analistas de la guerra en varias plataformas. Esto los coloca a aproximadamente 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seim, que sirve como la única ruta logística para que el ejército ruso maneje los suministros o ejecute una retirada.

20:36 Incertidumbre prevalece en la administración de Pokrovsk

La administración militar de la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk lucha con un futuro incierto a medida que las fuerzas rusas avanzan: "Están avanzando hacia los límites de Pokrovsk. No es un secreto", declaró el jefe del departamento de información en Pokrovsk al "Washington Post". "Quizás la situación cambie de alguna manera - estamos esperando que el adversario se detenga en los límites de Pokrovsk y nuestras tropas los repelan", agregó. Si Pokrovsk cae, sería el centro de población más grande que los rusos han tomado desde Bachmut en mayo de 2023.

