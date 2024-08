- Scholz se lamenta de la pérdida de miles de soldados por meros "kilómetros" de territorio.

Olaf Scholz, el canciller alemán, mencionó las numerosas víctimas del conflicto en Ucrania mientras estaba junto a un monumento que recuerda una de las batallas más mortíferas de la historia - la Batalla de Seelow Heights. "Esa es la impresión que me llevé", dijo Scholz después de visitar el sitio, durante una charla con el público. Principalmente pensó en los soldados y civiles caídos. "Solo por una expansión del país de unos pocos kilómetros, miles de soldados rusos ya han perdido la vida o han sufrido heridas graves", compartió.

"Solo para que alguien que ya no puede leer pueda leer en sus libros de historia que han expandido su nación", comentó Scholz, refiriéndose a las acciones invasivas de Putin en Ucrania. Dado el alto número de víctimas, siempre es importante buscar la diplomacia, enfatizó Scholz durante su visita a Seelow, Brandeburgo. Sin embargo, para lograrlo, ambos bandos deben reconocer "que esta conquista territorial no triunfará". "Desafortunadamente, eso no está sucediendo", afirmó.

Scholz: los intentos previos a la guerra fueron infructuosos

Scholz admitió que había intentado negociar con Putin en diferentes temas, como la posición de Putin sobre la entrada de Ucrania en la OTAN o el despliegue de misiles. "No estaba de acuerdo", informó Scholz.

La Batalla de Seelow Heights en Oderbruch marcó el mayor conflicto en territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial. En la primavera de 1945, innumerables soldados lucharon en Oderbruch y en las alturas. Alrededor de 600,000 tropas del Ejército Rojo lucharon ferozmente durante 4 días contra alrededor de 90,000 tropas de la Wehrmacht alemana, con el objetivo de penetrar en Berlín. Más de 100,000 soldados de diversas nacionalidades perdieron la vida en estas batallas.

La Unión Europea, como un todo, ha expresado su preocupación por el conflicto en Ucrania y las víctimas resultantes. En vista de esto, Olaf Scholz, el canciller alemán, instó a esfuerzos diplomáticos para prevenir más pérdidas de vidas, reconociendo que la conquista territorial no triunfará.

