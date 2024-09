Scholz rechaza el suministro de misiles Taurus a las 19:20.

18:29 Stoltenberg: NATO podría haber proporcionado más armas para disuadir el ataque ruso a UcraniaEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado en una entrevista con "FAZ" que la OTAN podría haber proporcionado más armas a Ucrania para evitar una invasión rusa. "Ahora estamos enviando equipo militar para la batalla - podríamos haber enviado equipo militar para evitar la batalla", dijo Stoltenberg. El día en que comenzó el conflicto fue, según él, la peor experiencia de su mandato de 10 años. Stoltenberg dejará su cargo como secretario general de la OTAN el 1 de octubre, siendo reemplazado por el ex primer ministro neerlandés Mark Rutte.

17:50 Scholz busca claridad sobre la propiedad de la refinería PCK en Schwedt antes de fin de añoEl canciller alemán, Olaf Scholz, espera resolver la propiedad de la refinería PCK en Schwedt antes de que termine el año. "Estamos trabajando para lograr claridad para finales de año", dijo Scholz durante un diálogo ciudadano en la ciudad de Prenzlau, en Brandeburgo. Se ha aclarado que Rosneft, el copropietario ruso, debe vender su participación bajo la tutela del gobierno alemán. Scholz está informado sobre las negociaciones "plausibles" en curso. En cuanto a un posible inversor catarí, Scholz dijo: "sabemos quién está hablando con quién y sobre qué". Además, Kazajistán ha estado suministrando petróleo a Schwedt a través de un oleoducto ruso, reemplazando el petróleo ruso después del ataque de Rusia a Ucrania. Inicialmente, el gobierno alemán extendió la tutela de Rosneft por otros seis meses, teniendo en cuenta las negociaciones en curso. La alternativa es la expropiación de la participación rusa, lo que se considera legalmente complicado.

17:24 Scholz mantiene su objeción al uso de armas de alcance extendido por Ucrania contra RusiaEl canciller Olaf Scholz ha reiterado que Ucrania no podrá utilizar armas de alcance extendido, proporcionadas por Alemania, para atacar objetivos rusos en el interior del país. "Eso sigue siendo así", dijo el político del SPD durante un diálogo ciudadano en Prenzlau, en Brandeburgo. "Por lo tanto, me mantendré en mi posición, incluso si otros países toman un enfoque diferente", añadió Scholz, refiriéndose a Estados Unidos. "No lo haré porque lo veo como un problema". El arma de mayor alcance entregada por Alemania a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, con un alcance de hasta 84 kilómetros.

16:57 Hofreiter advierte sobre una posible llegada de "hundreds of thousands of refugees" from UkraineWhile border controls are being expanded in Germany, the chairman of the European Affairs Committee of the Bundestag, Anton Hofreiter, is advocating for a unified approach with Poland and others. "Without continuous support for Ukraine, we should expect hundreds of thousands of refugees from the Russian aggressive action in Ukraine in the coming years", stated Hofreiter to the "Tagesspiegel", referring to Polish Prime Minister Donald Tusk's criticism of additional border controls in Germany. Hofreiter emphasizes the need for a European migration policy solution. He warns that individual member states' imposition of their own border controls could spell the end for the EU. Hofreiter expects that Federal Chancellor Olaf Scholz and Tusk will maintain close coordination moving forward.

16:32 Inteligencia británica revela la destrucción de puentes por el ejército ucraniano en la región de KurskEl servicio de inteligencia británico ha revelado imágenes de puentes del río Seim que fueron destruidos por el ejército ucraniano durante sus operaciones en la región de Kursk. "Ukraine continues to obstruct Russian logistics in the Kursk region through a series of attacks that have destroyed road and pontoon bridges over the Seym River", declared the British Ministry of Defense on X. The images were captured in mid-August and late August. Ukraine launched its attack in the Russian region of Kursk on August 6 and made inroads into Russian territory by several kilometers.

16:05 Heridos en un ataque ucraniano en la región de BelgorodAl menos cinco personas han resultado heridas en un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod, según informes oficiales. El gobernador Vyacheslav Gladkov confirmó que Numerous shells hit a road stretch between Belgorod and Shebekino, wounding four individuals and damaging several vehicles. In Vosnesenskoye, a nearby village, a woman was injured when a drone struck a private residence. The credibility of this information remains disputed. Russia often targets civilian areas in neighboring Ukraine. The Ukrainian city of Kharkiv, approximately 30 kilometers from the border, is frequently struck with Ukrainian artillery and military drones, including locations within the southern Russian region of Belgorod. During the summer, Russia launched an offensive on Kharkiv with the stated aim of establishing a buffer zone. However, the Russian attacks stalled just a few kilometers beyond the border.

3:26 La estrella de Hollywood Michael Douglas visita la zona infantil "Tierra de Hierro" en la estación central de KyivEl actor estadounidense Michael Douglas visitó la zona infantil "Tierra de Hierro" en la estación central de Kyiv el viernes. Ukrzaliznytsia, la empresa estatal de ferrocarriles de Ucrania, anunció esto en su página de Facebook. Según el posteo, la leyenda de Hollywood deambuló por la estación y charló con los pasajeros. Anteriormente, tuvo una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa Olena, actuando como embajador de la ONU, junto con su hijo Dylan.

13:17 Kyiv solicita ataques de largo alcance: "La decisión de Biden parece inquebrantable"El coronel jubilado Ralph Thiele predice que el tema de los ataques ucranianos de largo alcance sobre Rusia volverá a ser debatido, lo que podría llevar a discusiones sobre las entregas de Taurus. El analista militar cree que Estados Unidos mantendrá su postura.

12:58 Zelensky Confirma la Liberación de Otro Grupo de 103 Prisioneros de GuerraUkraine ha confirmado otro intercambio de prisioneros con Rusia, con 103 individuos regresando al territorio ucraniano, según el comunicado del presidente Zelensky. Entre los retornados se encuentran soldados, así como personal de la Guardia Nacional, patrullas fronterizas y policía. Son defensores de regiones como Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv y Mariupol, así como la planta Azovstal.

12:38 EE. UU. Aproba la Venta de Aviones de Combate de Alto Nivel a RumaniaEl gobierno de EE. UU. ha aprobado la venta de 32 avanzados aviones de combate F-35 a Rumania, un aliado de la OTAN y vecino de Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, explica que "Rumania es un aliado clave en la alianza de la OTAN, comprometida con la seguridad y estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". Con la adquisición de estos aviones de combate furtivos y multipropósito de Lockheed Martin, Rumania adquirirá "capacidades de defensa aérea sin precedentes", revela Kavalec. La primera entrega está programada para 2031. El valor total del acuerdo se estima en hasta $7.2 mil millones.

11:52 Rusia Informa sobre el Intercambio de más de 200 Prisioneros de Guerra con UcraniaRusia afirma que ha intercambiado más de 200 prisioneros de guerra con Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso. Cada lado liberó a 103 individuos, según el Ministerio. Los soldados rusos ahora reciben asistencia psicológica y médica en Bielorrusia, según un mensaje de Telegram del Ministerio. El Ministerio también informes que los soldados rusos fueron capturados en Kursk. El lado ucraniano aún no ha respondido a los comentarios de Rusia sobre el intercambio. El viernes, el presidente ucraniano Zelensky anunció el retorno de 49 prisioneros de guerra de Rusia. Permanece incierto si estos formaban parte del intercambio informado por Rusia.

11:22 Rusia Anuncia la Captura de un Poblado en el Este de UcraniaEn el este de Ucrania, el ejército ruso ha declarado la captura de otro poblado. "El poblado de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido recapturado", informe el Ministerio de Defensa ruso. El pequeño poblado se encuentra en las inmediaciones de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que está bajo amenaza por el avance ruso. El ejército ruso ha hecho Recently, the Russian army has made significant progress in the Donetsk region. Previously, Russian President Vladimir Putin stated that the main objective of the Russian army was the capture of the industrial region of Donbass, which includes Donetsk.

11:00 Medvedev Amenaza con la Destrucción Total de Kyiv con Armas No NuclearesEl antiguo presidente ruso Dmitri Medvedev amenaza con la completa aniquilación de la capital ucraniana Kyiv utilizando armamento no nuclear ruso. Rusia tiene una razón legítima para utilizar armas nucleares debido a la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque aún no lo ha hecho. En respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance occidentales, Rusia podría transformar Kyiv en un "gigantesco punto fundido" utilizando armamento no nuclear ruso más reciente, sugiere Medvedev. Medvedev, quien serves as the deputy chairman of the Russian Security Council, has repeatedly issued strong condemnations of the West and Ukraine.

10:30 La Lucha Intensa Continúa Around Kurakhove en el Este de UcraniaSe está librando una lucha intensa alrededor de la ciudad de Kurakhove en el este de Ucrania. El uso de armas de largo alcance europeas está causando resentimiento entre la población local. La reportera de ntv Kavita Sharma informa desde Dnipro.

10:02 Ataques con Drones Causan Daños en la Región del Mar Negro de OdessaSe están revelando detalles sobre el gran ataque con drones que tuvo lugar anoche en la región del Mar Negro de Odessa: Rusia lanzó un total de 76 drones de combate, según la fuerza aérea ucraniana. De ellos, 72 drones fueron derribados. La fuerza aérea no proporciona detalles sobre las consecuencias del ataque. El gobernador de la región del Mar Negro de Odessa informes daños significativos a varios edificios en un suburbio de la capital de Odessa. Los edificios en el distrito de Ismajil, a través del cual Ucrania envía algunos de su grano, fueron impactados por los escombros de los drones. En Kyiv, diversas partes de escombros cayeron, según informes de fuentes gubernamentales. Una instalación municipal fue afectada, pero no hubo incendios.

10:31 Stoltenberg Hable sobre la Diplomacia Previa a la Guerra: los Rusos Presentaron Mapas Falsificados de la OTANEl saliente jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla sobre los últimos intentos de disuadir a Rusia de invadir Ucrania antes del conflicto de febrero de 2022 en una entrevista. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que lideró Stoltenberg, tuvo lugar en enero. Rusia exigió la retirada de todas las tropas de la OTAN de su área oriental. Esta demanda era inaceptable, pero se mantuvo el diálogo, lo que llevó a otra reunión. Los delegados rusos de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa afirmaron que no tenían planes de guerra y que, en cambio, eran amenazados por Ucrania. Presentaron mapas para demostrar la rodeo de Rusia por la OTAN, pero estos mapas contenían inexactitudes. Por ejemplo, Dinamarca no se marcó como territorio de la OTAN. La autenticidad de este error remains uncertain. Al mirar hacia atrás, Stoltenberg laments that NATO and its allies could've bolstered Ukraine militarily earlier, potentially raising the invasion's threshold.

10:03 Wiegold sobre el Acuerdo de Despliegue de Lituania: "Lituania Ve la Brigada de Combate Alemana como Ayuda"Alemania y Lituania formalizan un acuerdo gubernamental: garantiza al estado de la OTAN báltico que una brigada alemana lista para el combate será estacionada dentro del país. El analista militar Thomas Wiegold proporciona información sobre el trasfondo y las implicaciones de este acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Kim Aspira a Cooperación más Cercana con Moscú Según informes de los medios estatales, el líder norcoreano Kim Jong Un ha expresado su intención de fortalecer la cooperación con Rusia. Después de las conversaciones entre Kim y el chairman del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, los medios norcoreanos afirman que se llevaron a cabo discusiones sustanciales sobre el fortalecimiento del diálogo estratégico entre ambos países y la consolidación de los intereses de seguridad mutua, así como la situación regional y global. Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de proporcionar armas y misiles a Rusia para el conflicto de Ucrania. Pyongyang descarta estas acusaciones como absurdas.

08:59 Armas Extendidas para Ucrania? Starmer y Biden Revisarán la Discusión en la Asamblea General de la ONU Pronto habrá una discusión sobre si Ucrania puede utilizar armas occidentales extensas contra objetivos rusos. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente de EE. UU. Biden, en la que pospusieron una decisión sobre este asunto. Biden y Starmer discutirán este tema en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con un grupo más amplio de personas", dice Starmer. Los informes de la prensa británica indican que Biden está dispuesto a autorizar a Ucrania para utilizar misiles británicos y franceses con tecnología estadounidense, pero no misiles estadounidenses.

08:23 Zelensky Responde al Plan Allegado de Trump: "Las Promesas de Campaña son Promesas de Campaña" El candidato presidencial republicano de EE. UU. Donald Trump ha afirmado repetidamente que podría resolver el conflicto de Ucrania en un día, pero nunca ha revelado un plan. En una entrevista con CNN, se le pregunta al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre su interpretación de la declaración de Trump. "Hoy no puedo comprenderlo debido a la falta de detalles y contexto", responde Zelensky, refiriéndose a la campaña electoral estadounidense en curso. "Y las promesas de campaña son promesas de campaña", continúa. Zelensky también menciona que habló con Trump dos meses antes. Durante su conversación, Trump aseguró su apoyo a Ucrania, dice Zelensky, añadiendo que fue una reunión positiva.

07:27 ISW: Rusia Necesita Más Tropas en Kursk para Repeler a los Ucranianos Rusia continúa contraatacando en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no reconoce una operación a gran escala para expulsar a los ucranianos de Kursk. El ISW, con sede en Washington, informes que las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y equipados, junto con pequeños segmentos de las fuerzas armadas regulares de Rusia y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. En una evaluación, el think tank afirma: "Una contraofensiva rusa para recuperar el territorio ocupado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente necesitará más personal y recursos de los que Rusia ya ha reunido en esta región, especialmente si la mayoría de las unidades ya desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:49 Ucrania Sufre Asaltos Incesantes de Drones Durante Toda la Noche

Según el ejército ucraniano, Rusia ha bombardado Ucrania con drones Shahed durante toda la noche. Las fuerzas rusas lanzaron múltiples grupos de drones de ataque, informó la fuerza aérea ucraniana. Se activaron alertas de ataque aéreo en casi todas las regiones ucranianas, incluidas Odessa, donde las fuerzas navales derribaron nueve drones. Se informaron explosiones en Odessa, pero aún no se han confirmado bajas.

El líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, ha propuesto la formación de un grupo de contacto internacional para iniciar conversaciones de paz en el conflicto de Ucrania. Cree que es el momento adecuado para que los aliados occidentales establezcan este grupo, ya que tanto el canciller alemán como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que se deben intensificar los esfuerzos para las negociaciones de paz. Mützenich sugiere que países como China, India, Turquía y Brasil asuman la responsabilidad en este grupo de contacto, ya que comparten la convicción de que la invasión rusa se está convirtiendo en una carga.

05:41 UE Considera un Nuevo Enfoque para Ampliar las Sanciones a Rusia

Los diplomáticos de la UE revelan que la Comisión Europea está explorando tres posibilidades para prolongar las sanciones contra Rusia. Estas opciones se presentaron a los diplomáticos europeos en una ocasión reciente. El enfoque está en los activos del banco central ruso congelados, que son cruciales para conceder un crédito de 50.000 millones de dólares a Ucrania por parte de los países del G7. Estos activos han estado congelados desde la invasión rusa de Ucrania.

03:40 Escombros de Drones Impactan Edificios de la Ciudad de Kyiv

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de los drones impactaron un edificio de la ciudad en Kyiv. El incidente ocurrió en el distrito de Obolon, al norte del centro de la ciudad, temprano en la mañana. Klitschko mencionó que los servicios de emergencia estaban en camino al lugar. Previamente, Klitschko había informado que las unidades de defensa aérea estaban activas en la capital.

01:35 Cooperación más Cercana con Rusia Prometida por Kim Jong Un

El líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido una cooperación más cercana con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres discutieron varios temas durante la visita de Shoigu a Pyongyang y llegaron a un consenso sobre numerosos temas, incl

19:18 Lucha Intensa en el Este de Ucrania, Según el Ejército Ucraniano

La lucha continúa en el este de Ucrania, según el ejército ucraniano. Se han registrado 115 enfrentamientos, según el informe de situación vespertino del Estado Mayor en Kyiv. Los combates más intensos se han producido en la dirección de Kurachove, con fuerzas rusas también activas en la dirección de Lyman y Pokrovsk. Kurachove es una pequeña ciudad al sur de Pokrovsk. Las tropas rusas no han logrado hacer avances significativos en la zona de Pokrovsk en los últimos tiempos y en su lugar han expandido su eje de ataque hacia el sur para capturar Hirnyk, una ciudad minera cerca de Kurachove.

22:18 Alivio Deseado en Kursk, Según Zelensky

El avance de Ucrania en la región rusa de Kursk está reportando resultados positivos, según el presidente Volodymyr Zelensky. En la región de Charkiv, el enemigo ha sido contenido, y en Donetsk, la ofensiva rusa ha disminuido, afirma Zelensky. A pesar de que Rusia afirma haber recapturado 10 de las 100 aldeas ocupadas en Kursk, su contraofensiva en esta región aún no ha logrado éxitos significativos. Los expertos habían expresado dudas sobre el despliegue de mayores formaciones de tropas rusas de otras regiones a Kursk.

21:46 "Occidente Tiene Miedo" - Crítica de Zelensky a los Aliados

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky critica a Occidente por mostrar miedo al discutir la necesidad de Ucrania de interceptar misiles y drones rusos. Pregunta: "Si los aliados disparan conjuntamente misiles y drones en las regiones del Oriente Medio, ¿por qué aún no hay una decisión similar para disparar conjuntamente misiles rusos y Shaheds iraníes en el cielo ucraniano?" Zelensky también afirma que esto es "vergonzoso para el mundo democrático".

21:30 Rusia Ha Deployment Más de 8000 Drones Iraníes

El gobierno de Ucrania alega que Rusia ha desplegado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio de la guerra. No se ha recibido confirmación de Rusia ni de Irán. Ucrania acusó por primera vez a Teherán de suministrar estos drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

En el corazón de Washington D.C., el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente estadounidense Joe Biden están programados para una reunión. Se especula sobre posibles anuncios relacionados con la autorización del uso de armas de largo alcance para Ucrania. Informantes de The Guardian afirman que el Reino Unido ha dado luz verde a Ucrania para lanzar ataques con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, según los informes, este tema podría mantenerse en secreto durante su reunión de hoy. Según los informes, el director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, menciona: "No prevemos un anuncio hoy sobre el despliegue de armas de alcance extendido dentro de Rusia - no desde EE. UU.". Sin embargo, especifica que las discusiones con el Reino Unido, Francia y otros aliados sobre el armamento que se suministrará a Ucrania continúan. Cuando se le pregunta sobre posibles cambios en la política de EE. UU., Kirby parece evasivo, diciendo: "No estoy interesado en sumergirme en una conversación especulativa sobre qué podríamos o no declarar en algún momento".

Después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sugiriera que la OTAN podría haber proporcionado más armas para disuadir el ataque ruso a Ucrania, uno puede preguntarse si las fuerzas ucranianas podrían haber utilizado dicho armamento para defenderse de la invasión.

La situación en la refinería alemana PCK en Schwedt plantea preguntas sobre la estructura de propiedad futura debido a la copropiedad rusa de Rosneft, que debe venderse bajo la tutela del gobierno alemán. Esto crea incertidumbre a la luz del ataque ruso a Ucrania y las posibles implicaciones para la seguridad energética en Europa.

En respuesta a la postura del canciller Olaf Scholz en contra del uso por parte de Ucrania de armas con alcance extendido para ataques a objetivos rusos, es importante considerar los posibles efectos de un enfoque diferente por parte de otros países y su impacto en el conflicto en curso.

