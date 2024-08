- Scholz justifica la colocación de sistemas de misiles en Alemania

El Canciller Olaf Scholz (SPD) considera que la instalación de misiles de alcance intermedio estadounidenses en Alemania es un medio para preservar la paz. Según la estrategia de seguridad del gobierno, "necesitamos esas armas para disuadir la guerra, ya que nunca debe ocurrir", declaró durante una visita a la sede de la SPD en Sajonia en Dresde. Todos deben entender que el costo de un ataque sería significativo. Por lo tanto, la preparación militar debe ser proporcional. Hay una amenaza de misiles de Rusia. Todo debe hacerse para proteger a la población.

Scholz ha señalado que Alemania ha sido incapaz de defenderse contra ataques aéreos durante décadas. Esto fue un gran error. "Ahora lo corregiremos". Al mismo tiempo, Scholz destacó la importancia del desarme. Sin embargo, debe ser uniforme. Si uno está "fortaleciendo", también debe expresar la disposición a negociar sobre el control de armas.

Una encuesta del instituto de sondeos Civey reveló que recientemente casi la mitad de los alemanes expresan preocupación por el deployamiento de misiles. La mitad de los alemanes temen una escalada del conflicto con Rusia si se posicionan misiles avanzados de EE. UU. en Alemania. Esta preocupación es particularmente pronunciada en Alemania Oriental. El canciller federal no hizo comentarios en Dresde sobre las razones de esta perspectiva.

Scholz defendió su postura sobre el suministro adicional de armas a Ucrania. Si no se arma a Ucrania, el país sería conquistado rápidamente. Para preservar la opción de una Europa pacífica, es crucial que Ucrania pueda defenderse y Rusia no gane la guerra. Al mismo tiempo, Scholz remains open to dialogue. Ha hablado con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente francés Emmanuel Macron desde el inicio de la guerra. "Lo haré de nuevo si hay algo de qué hablar".

Scholz advirtió contra "agitar la bandera con el viento" al hablar de guerra y paz. La gente puede tener fe en él. "Mi constancia está ahí. No me dejaré influir por nadie. Para asegurar la paz y la seguridad en Europa, debemos apoyar a Ucrania". También es crucial considerar cuidadosamente todos los pasos. Esto incluye reforzar la OTAN. Llevar el dos por ciento del producto interior bruto a la defensa es una tarea importante. Sin embargo, seguiremos comprometidos.

Scholz describió la ofensiva militar de Ucrania en la región rusa de Kursk como una "operación limitada". Fue planeada en secreto y no coordinada con los socios de Ucrania. Sin embargo, no se puede emitir un juicio definitivo.

