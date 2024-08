Scholz identifica la colaboración entre las autoridades de Renania del Norte-Westfalia.

Siguiendo el ataque con cuchillo mortal en Solingen, el Canciller Olaf Scholz de Alemania ha identificado fallas en la gestión local de la situación en Renania del Norte-Westfalia. El líder de la SPD afirmó, citado por "Der Spiegel", que es crucial investigar por qué un sirio de 26 años, que debería haber sido deportado a Bulgaria, no fue deportado por las autoridades locales.

Al ser preguntado sobre la presencia continua del perpetrador en Alemania, Scholz expresó su propia curiosidad: "También me gustaría saber por qué fue así". Este individuo, que provenía de Bulgaria, debería haber sido deportado de la UE el año pasado, pero se informó que no estaba en su alojamiento y no se hicieron esfuerzos posteriores.

Scholz enfatizó que su intención no era atribuir culpas, sino comprender las circunstancias que llevaron a este resultado. Quería asegurarse de que se pudieran aprender lecciones y evitar casos similares en el futuro. Preguntó por qué solo se intentó visitar al sospechoso en su alojamiento una vez, y por qué no se hicieron intentos adicionales o por qué las autoridades no extendieron el plazo de retorno. Aceptó que esto era una posibilidad.

"Comparto la confusión"

Scholz reconoció la creciente confusión entre los ciudadanos sobre el estado de derecho. "También comparto la confusión. Hemos establecido regulaciones para facilitar su deportación. Tenemos la capacidad de retener a individuos que creemos que pueden eludir la deportación en instalaciones de detención para deportación", explicó el Canciller Federal. Esta disposición ahora permite un período de detención de hasta 28 días.

El fin de semana pasado, una tragedia se desarrolló en un festival de la ciudad de Solingen, lo que resultó en tres fallecidos y ocho heridos, algunos gravemente. El presunto perpetrador fue detenido el sábado y ha estado bajo custodia desde el domingo. La Oficina del Fiscal Federal sospecha un trasfondo islamista en el caso, lo que ha desatado el debate sobre las deportaciones y las posibles deficiencias en la gestión de las autoridades de la situación.

