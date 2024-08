- Scholz garantiza una ayuda inmutable a Ucrania.

El canciller Olaf Scholz ha asegurado a Ucrania y Moldavia, su país vecino, que Alemania seguirá siendo su mayor apoyo europeo en su enfrentamiento contra Rusia. "Alemania no se retractará en su apoyo a Ucrania", declaró durante su visita a Moldavia. "Apoyaremos a Ucrania mientras sea necesario. Y seremos el mayor respaldo europeo de Ucrania", agregó, mencionando que solo Estados Unidos proporciona más ayuda como potencia mundial.

La prensa informó durante el fin de semana que Alemania podría reducir su ayuda a Ucrania, pero Scholz aclaró que solo cambiarían las fuentes de financiamiento. Alemania ha destinado más de 7 mil millones de euros para Ucrania este año y 4 mil millones de euros para el próximo. Para el apoyo a largo plazo, Ucrania recibirá un préstamo de aproximadamente 50 mil millones de dólares (aproximadamente 45 mil millones de euros) de los países del G7,whose interest will be covered by the profits from frozen Russian state assets.

Scholz es reacio a comentar la última ofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk. No respondió si las armas alemanas suministradas se utilizaron, mencionando que Ucrania había planificado su operación en secreto sin retroalimentación, lo cual es esencial para la situación. El gobierno alemán está vigilando de cerca los eventos. "Es una operación espacial y presumiblemente temporalmente limitada", dijo Scholz, aunque no se puede estar seguro de eso. "Sin embargo, en este momento, cualquier otro comentario sería inapropiado. Podemos evaluarlo todo más tarde cuando haya pasado algún tiempo".

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúa instando a sus partners a permitir el uso de misiles occidentales con mayor alcance en territorio ucraniano. Actualmente, hay restricciones en esto. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ha criticado el uso de armas occidentales por parte de Ucrania para destruir la infraestructura civil en la región de Kursk. Aquellos responsables de las "acciones inhumanas" serán castigados.

Durante su primer viaje al extranjero después de sus vacaciones de verano ensombrecidas por los conflictos de la coalición, Scholz solo tenía programadas unas cuatro horas y media. Aunque Scholz ya había visitado una cumbre europea en Moldavia en junio del año pasado, su visita actual es la primera visita bilateral de un jefe de gobierno alemán en doce años.

Políticamente, Moldavia sigue dividida entre facciones proeuropeas y prorrusas. La región secesionista de Transnistria, una estrecha franja de tierra en el este de la república, ha tenido soldados rusos estacionados allí desde la década de 1990. Moldavia acusa a Moscú de interferir en su estabilidad y difundir información falsa. Scholz prometió apoyo a Moldavia, diciendo: "Alemania está al lado de Moldavia. Apoyaremos la República de Moldavia en la medida de lo posible". Alemania también prometió ayuda para apoyar el acceso de Moldavia a la UE.

El gobierno de Moldavia tiene la intención de incorporar el acceso a la UE en su constitución. Desde 2018, Alemania ya ha proporcionado más de 41 millones de euros en apoyo a Moldavia, lo que la convierte en el quinto mayor donante según el gobierno federal. Al igual que Ucrania, Moldavia ha sido candidata a la UE desde 2022. El 20 de octubre, coincidiendo con las elecciones presidenciales, se celebrará un referéndum para determinar si el acceso a la UE se incorporará como objetivo constitucional, consolidando el camino hacia Europa. "Moldavia desea ser parte de esta familia europea, y el proceso de acceso es crucial para nuestro futuro", dijo el presidente proeuropeo Sandu.

