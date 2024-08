- Scholz está defendiendo a Woidke <unk> El SPD está encendiendo una campaña electoral ardiente

El Canciller Olaf Scholz ha ofrecido su apoyo a Dietmar Woidke, el Ministro Presidente de Brandeburgo, impulsando su campaña electoral. "Dietmar Woidke es un Ministro Presidente excepcional y recibirá un mandato poderoso que le permitirá formar el próximo gobierno en Brandeburgo", mencionó durante una entrevista con Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) y la Agencia Alemana de Prensa. Scholz, whose federal election constituency is in Potsdam, was initially meant to speak at an SPD summer festival, but had been campaigning in Saxony instead.

El Jefe Administrativo de Brandeburgo, Woidke, había expresado previamente su deseo de evitar campañas con figuras de alto perfil de Berlín. El SPD actualmente se encuentra en el 15% a nivel nacional, con una encuesta mostrando Brandeburgo en el 20% - detrás del AfD con el 24%.

En el festival de verano, Woidke y Scholz Maintenance una breve discusión sobre la carrera electoral próxima antes de que Woidke se fuera, palmeando a Scholz en la espalda.Numerosos invitados tomaron fotografías con Scholz y conversaron con él durante el evento.

Woidke Retando las Encuestas

Tres semanas antes de las elecciones estatales, Woidke ha centrado su campaña en combatir la derecha. " Nunca debemos permitir que el fascismo, la extrema derecha y la hostilidad hacia las personas se conviertan otra vez en la doctrina de este estado", dijo durante un evento de campaña. "Para evitar que la bandera de Brandeburgo - nuestra amada bandera de Brandeburgo - adquiera feas manchas marrones, eso, mis queridos colegas, es mi principal objetivo".

El político del SPD expresó optimismo. "Estamos unidos, estamos determinados y ganaremos estas elecciones estatales el 22 de septiembre - ésa es mi promesa para vosotros", afirmó. El futuro político de Woidke está ligado a una victoria para su SPD, que ha liderado Brandeburgo desde 1990 con diferentes socios, con Woidke sirviendo como Ministro Presidente desde 2013.

Woidke enfatizó que Brandeburgo ha vuelto a convertirse en una tierra de inmigración gracias a la apertura, la tolerancia, la libertad y la democracia, lo que ha llevado a un crecimiento económico significativo. "No hay otro camino para esta tierra", afirmó. Criticó severamente al AfD. "Son las personas que quieren excluir, son las personas que no están proporcionando una alternativa, sino más bien el colapso para nuestra tierra".

Woidke también fue animado por la Jefe Administradora de Sarre y colega de partido Anke Rehlinger, quien le deseó "buena suerte". "No se trata de quejarse, se trata de hacer. Dietmar es un hacedor", dijo Rehlinger.

Pancartas Controversiales de JU Brandeburgo

La Unión Joven (JU) de Brandeburgo abordó humorísticamente a Scholz y Woidke, colocando ocho pancartas con sus imágenes en Potsdam, según su propio relato. La señalización decía: "Dos voces fuertes para Brandeburgo - Votar por Woidke significa votar por Scholz". El SPD destacó que la CDU no estaba cumpliendo con las regulaciones legales, ya que la JU utilizó el logotipo del SPD sin autorización clara.

La política del CDU y antigua Presidenta del Bundestag, Rita Süßmuth, fue una invitada sorpresa en el evento. Ofreció su apoyo personal a Woidke durante su campaña. "Es crucial que los partidos democráticos se unan", dijo la mujer de 87 años. Al preguntársele si el líder del CDU, Friedrich Merz, estaba al tanto de su apoyo al político del SPD, respondió: "No".

La oferta de apoyo del Canciller Scholz se ve como un gran impulso para la campaña electoral de Woidke en Brandeburgo. A pesar de estar detrás del AfD en las encuestas, Woidke mantiene el optimismo sobre las próximas elecciones estatales, centrado en combatir la extrema derecha y promover Brandeburgo como una tierra de inmigración.

