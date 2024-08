- Scholz está cautivado por la ayuda que brindan los automóviles.

El Canciller alemán Olaf Scholz (SPD) visitó la instalación de asistencia en carretera de ADAC en Ludwigsfelde, donde recibió una detallada presentación de sus operaciones. Según Kathleen Andersohn, quien guió a Scholz, "parecía ansioso por quedarse más tiempo y absorber más información".

Después del recorrido, Scholz se fue discretamente y continuó con su próxima cita durante su gira veraniega por su distrito. "Ojalá hubiera podido preguntarle si es miembro de ADAC o si alguna vez ha recurrido a ellos", admitió Andersohn más tarde, lamentando su oportunidad perdida.

Durante esta gira veraniega, el Canciller Scholz está explorando varios lugares dentro de su distrito de Brandeburgo. El jueves, inspeccionó la sinagoga recién construida en Potsdam. Scholz hace predominantemente preguntas durante estas visitas y no es muy hablador. Durante el verano anterior, asistió a un evento de diálogo ciudadano. Desafortunadamente, no se ha programado tal evento para este año en su gira veraniega.

Después del recorrido, Scholz expresó interés en prolongar su visita, possibly indicating his enjoyment of the ADAC facilities during his summer trip. Later on, Andersohn wished she had asked Scholz about his ADAC membership or interactions with the organization, missing out on a potential conversation during the trip.

Lea también: