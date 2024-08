Scholz destaca los logros de la coalición Ampel.

Es claro que se oye el descontento en la voz del Canciller Olaf Scholz al hablar sobre el trabajo de su coalición en los últimos meses. Repetidamente utiliza la palabra "difícil" para describir la formación del gobierno con tres partidos, su mandato actual y el presupuesto. Las frecuentes desacuerdos han dejado a SPD, Verdes y FDP distanciados entre sí.

La desilusión ha estado presente por un tiempo. Los votantes en general están insatisfechos con el desempeño del gobierno federal, según las encuestas, y muchos miembros de la coalición cuestionan su continuación 13 meses antes de las próximas elecciones federales. La confianza ha llegado a su límite. El líder de los Verdes, Omid Nouripour, fue uno de los más abiertos sobre sus sentimientos, etiquetando la coalición como "una coalición de transición después de la era de Merkel" en una entrevista de verano.

Scholz celebra los éxitos de la coalición semáforo

La etiqueta de "coalición de transición" no es una que Scholz tome a la ligera. "Every government is the government before the next," dice con sencillez, implícitamente sugiriendo que la coalición podría continuar si así lo decide. La coalición semáforo ha logrado varias tareas clave: acelerar la modernización, manejar la crisis energética, apoyar a Ucrania y mejorar las capacidades de defensa de la Bundeswehr. Sin embargo, Scholz admite que alcanzar estos objetivos vino con desafíos, y la humareda de las negociaciones podría estar ocultando los verdaderos logros de la coalición.

La tensión entre los socios de la coalición parece ser evidente en la constante crítica. El Vicecanciller Robert Habeck expresó su frustración con el presupuesto, stating that finding an extra three billion euros in a budget of over 450 billion shouldn't be that difficult. The SPD is eager for debt brake reform in the next legislative period without the FDP, while the FDP makes decisions that seemingly provoke its coalition partners.

Los socios de la coalición se enfrentan con frecuencia

Manfred Güllner, un científico político de Forsa, le dijo a Bild, "Then the coalition can't continue like this. They should honestly end this struggle." A pesar de los desafíos, Scholz no está pensando en rendirse. Acepta que gobernar es difícil, pero insiste, "Nevertheless, we must make the effort here," as results matter.

Germany must adapt to the notion that future governments will likely be formed by parties who didn't initially plan to collaborate, according to Scholz. The strong electoral results of the AfD are, in fact, pushing parties to cooperate across old boundaries. This challenges won't get any easier, Scholz warns.

Despite the strife, Scholz isn't considering throwing in the towel. He acknowledges the difficulty of governing, but insists, "Nevertheless, we must make the effort here." Faeser, the Interior Minister, agrees, stating, "Our task is to work together for the citizens, to bring out the best as a coalition, and to work well together in the remaining one and a half years." However, Lauterbach, the Health Minister, disputes Nouripour's assessment, maintaining that the traffic light coalition is active and making progress in healthcare reforms.

Within the SPD, Nouripour's sharp statements are seen as an early election campaign move by some. According to Juso chief Philipp Türmer, Nouripour's goal is to work with the CDU in the next government coalition. The traffic light coalition must hold together, as anything else would be irresponsible, but a continuation of the traffic light coalition is unlikely, even by Türmer's own admission.

I'm not going to sugarcoat it: The situation within the traffic light coalition is far from ideal. Despite the challenges, Chancellor Scholz refuses to give up, emphasizing the need to make efforts and deliver results for the citizens.

