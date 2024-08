- Scholz afirma que Meyer Werft sigue firme en su decisión.

El canciller Olaf Scholz afirma que el astillero Meyer Werft recibirá ayuda federal. Los detalles aún son inciertos. "Sin embargo, una cosa puedo decir con certeza hoy: el gobierno federal contribuirá con su parte en resolver este problema", declaró durante una reunión en el astillero de Papenburg, Baja Sajonia.

Scholz considera a Meyer Werft un activo demasiado valioso para abandonarlo. Como la tercera economía más grande del mundo, Alemania necesita un sector marítimo sólido, y Meyer Werft juega un papel crucial como un "monarca industrial".

El rescate aún no ha sido aprobado formalmente, pero Scholz se siente confiado de que podrán colaborar con los bancos y la Comisión Europea, obteniendo también la aprobación del Bundestag para la ayuda. Él aclaró que cualquier inversión gubernamental sería temporal: "Si el gobierno federal y el estado intervienen ahora, no es con la intención de quedarse para siempre. No somos armadores, sino que pretendemos sentar las bases para un futuro próspero en una base de empresa privada".

Scholz no reveló los costos de rescate esperados.

El primer ministro de Baja Sajonia, Stephan Weil, declaró: "Si tenemos éxito en garantizar el futuro de Meyer Werft con un esfuerzo conjunto del gobierno federal y del estado, será nuestra mayor inversión en una sola empresa jamás realizada por Baja Sajonia". Meyer Werft emplea a alrededor de 17,000 personas y tiene pedidos por más de once mil millones de euros, con empleo garantizado hasta 2030. Weil busca ayudar a la empresa a recuperar el control privado una vez que se complete el rescate.

El ministro de Economía de Baja Sajonia, Olaf Lies (SPD), afirmó: "Estamos garantizando una parte vital de la construcción naval alemana hoy".

El coordinador marítimo: el rescate aún no está en la zona de meta

Las discusiones involucran la inversión temporal del gobierno federal y del estado en el astillero para aumentar el capital de la empresa en alrededor de 400 millones de euros. El astillero también necesita garantías para obtener nuevos préstamos para la construcción naval y así cubrir un hueco de financiación de mil millones de dólares. Según fuentes de Berlín, el gobierno federal y Baja Sajonia podrían proporcionar cada uno alrededor de 900 millones de euros en garantías y tomar el control temporal del 80-90% del astillero.

Sin embargo, Dieter Janecek, coordinador de la economía marítima del gobierno federal (Verdes), destacó que aún no han cruzado la línea de meta con el plan de rescate. "Aún tenemos preguntas por resolver, incluyendo estudios de viabilidad, complejos problemas de financiación, la aprobación del Comité Presupuestario del Bundestag y la Comisión Europea, entre otros", informó a la "Rheinische Post". Esperan lograr un resultado favorable para mediados de septiembre como máximo, pero será ajustado en las próximas semanas.

El FDP se opone a la participación permanente del estado

El FDP en el Bundestag insiste en que el estado solo proporcionará apoyo temporal al astillero. "Si no hay otra opción, es esencial que el estado solo se involucre temporalmente y luego se retire de la empresa nuevamente", dijo el portavoz de economía del FDP, Reinhard Houben. Ellos contaron con experiencias positivas con esto durante el rescate de Lufthansa.

Para 2027, el astillero necesitará casi 2.800 millones de euros. Debido a la pandemia de COVID-19, el mercado turístico se desplomó a nivel mundial, lo que obligado al astillero a prorrogar los contratos existentes con sus clientes. A pesar de que los contratos no permiten ajustes de precio para igualar los costos cada vez más altos de los materiales y la energía, la solvencia crediticia de Meyer Werft ya no es considerada aceptable por los bancos. Dado que el 80% del precio de compra del barco solo se paga

