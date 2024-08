Scholz aboga por una reforma integral de la atención médica en varios ámbitos políticos

"Scholz cree que la reforma de la seguridad social de cuidados podría ser un 'logro de siglos' que trasciende las líneas partidistas", sugirió durante una charla con locales en Bremen. Sin embargo, admitió que no es seguro, enfatizando "No podemos permitirnos perder la esperanza". El objetivo es mitigar los pagos personales en aumento, que no deberían dispararse.

Scholz pronosticó que el proceso de reforma sería "bastante desafiante". Si bien se espera una excelente atención de la seguridad social de cuidados, la molesta realidad de las contribuciones en aumento debe ser abordada con cuidado. Agregó "Si encontramos ese equilibrio, estoy convencido de que podemos lograrlo".

El ministro federal de Salud, Lauterbach, presentará los planes de reforma en otoño. Estos se ajustarán en consultas con Scholz previamente, como reconoció Scholz.

Solo una semana antes, Lauterbach advirtió sobre fuertes aumentos en las contribuciones individuales para la atención de cuidados, si no hay una reforma radical en la financiación. "A menos que actuemos, es posible que tengamos que pagar 4.000 euros al mes en un par de años", informó Lauterbach a los periódicos Funke. Los adultos mayores tienen preocupaciones válidas sobre ser obligados a ingresar a hogares de ancianos debido a las contribuciones mensuales existentes, que varían entre 2.600 y 3.300 euros según el estado.



