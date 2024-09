Scholz aboga por la soledad en su posición más alta.

Ucrania expresa su ansiedad por la autorización para desplegar potentes armas occidentales en territorio ruso. A pesar de las deliberaciones del presidente de EE. UU., Biden, y el líder del Reino Unido, Starmer, el canciller alemán, Scholz, hace una declaración firme.

Scholz aclara que las armas proporcionadas por Alemania no deben utilizarse para strikes en territorios rusos interiores. El político de la SPD mantiene esta posición durante un diálogo ciudadano en Prenzlau, declarando: "Eso sigue siendo el caso". Scholz promete mantener esta posición, independientemente de las decisiones tomadas por otros países, como EE. UU. "No lo haré porque lo considero un problema", dice.

Ucrania ha estado presionando a los líderes para que desplieguen armas occidentales de largo alcance contra objetivos rusos, pero Biden y Starmer han pospuesto una decisión Recently. Después de una discusión con Biden en Washington, Starmer mencionó que habían cubierto "estrategia general" pero no capacidades específicas. Putin había advertido anteriormente que la aprobación del uso de armas ucranianas en territorio ruso llevaría a "guerra" contra Rusia.

Starmer afirmó después de la reunión que él y Biden expondrían este asunto con un grupo más grande en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la semana siguiente. Se rumoreaba antes de la reunión de Washington que Starmer pretendía buscar la aprobación de Biden para desplegar misiles británicos Storm-Shadow más adentro del territorio ruso.

"Fase vital"

Starmer declaró en Washington que las próximas semanas y meses podrían ser "críticas". "Es extremadamente importante que ayudemos a Ucrania durante esta guerra vital por la libertad", dijo.

La Casa Blanca ya había reducido las expectativas de una decisión sobre el despliegue de armas en territorio ruso antes de la reunión. "No esperaría que las discusiones culminen en un gran anuncio, al menos no de nuestro lado", dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Kiiev recently urged Western allies to permit the use of longer-range Western weapons within Russian borders. The Ukrainian President Zelensky accused the West of having "fear" even of discussing Western aid to Ukraine in neutralizing Russian rockets on Friday. The Ukrainian Foreign Minister Andrij Sybiha emphasized the importance of "eliminating all restrictions on the use of American and British weapons against legitimate military targets in Russia".

British media suggested that Biden, who fears a nuclear conflict, is willing to approve Ukraine's use of British and French rockets containing U.S. technology - yet not U.S.-made rockets. German weapons are not a concern in this matter, according to the German government. Dialogues concerning enhanced support for Ukraine often revolve around the cruise missile Taurus.

