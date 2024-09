Scholz aboga por asegurar recursos fundamentales en Uzbekistán para Alemania.

Alemania está haciendo esfuerzos para reducir su dependencia de las importaciones de materias primas de China y Rusia. Para lograr este objetivo, el Canciller Scholz está visitando Asia Central acompañado de importantes líderes empresariales alemanes. Además, Alemania espera recibir sugerencias favorables sobre la escasez de trabajadores cualificados.

Alemania y Uzbekistán buscan fortalecer su colaboración en el sector de las materias primas. En un foro económico en Samarcanda, el Canciller Federal Olaf Scholz expresó: "Nuestro objetivo es explotar y desarrollar conjuntamente las oportunidades que ofrece aquí en las materias primas". El Presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, también destacó su intención de cooperar, especialmente en la extracción de materias primas vitales, que luego se procesarían en Uzbekistán y se exportarían.

Alemania busca aumentar su autosuficiencia debido a los conflictos comerciales y las tensiones geopolíticas con países como China y Rusia. Mirziyoyev mencionó que buscan colaborar en sectores como la industria química y la energía, y consideró la cooperación económica entre las dos naciones como una "prioridad máxima", y Maintenance discussions with the CEOs of German companies accompanying Scholz on his three-day tour of Central Asia.

Las propuestas de cooperación mencionadas por Mirziyoyev incluyen proyectos de empresas alemanas como Aurubis, Siemens Energy y Knauf Materials de construcción. Además, empresas alemanas como Papenburg están construyendo carreteras en Uzbekistán, y los ferrocarriles alemanes están activos en el país. El domingo, Alemania y Uzbekistán firmaron un acuerdo de asociación para facilitar la migración y la formación de trabajadores para Alemania.

Aurubis, por ejemplo, está interesado en obtener cobre de Uzbekistán, pero los altos costos de transporte plantean un desafío. Se están llevando a cabo discusiones sobre el posible apoyo gubernamental al transporte y la construcción de una fundición de cobre utilizando tecnología alemana con AGMK, la empresa estatal uzbeka. Linde, la empresa de gases industriales, también está participando en discusiones sobre una planta de producción de metanol a gran escala en Uzbekistán, que, si tiene éxito, sería un proyecto de miles de millones de dólares.

Recientemente, las empresas han expresado preocupaciones sobre el resurgimiento de tendencias autoritarias en Uzbekistán y la influencia del presidente en el sector privado. A pesar de estos desafíos, el potencial de desarrollo económico con Uzbekistán, el país más poblado de Asia Central, es prometedor.

Las exportaciones alemanas a Uzbekistán cayeron a aproximadamente un billón de euros en 2023, mientras que las importaciones también disminuyeron a alrededor de 76 millones de euros. La brecha en la prosperidad es grande; mientras que el rendimiento económico per cápita en Alemania fue de aproximadamente 52.000 dólares en 2023, según la Oficina Federal de Estadística, el valor de Uzbekistán fue solo de 2.325 dólares. Scholz luego continuó a Kazajistán.

