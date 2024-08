- Schnieder cree que el proceso de reforma de las elecciones locales requiere atención.

Jefe designado del CDU en Renania-Palatinado, Gordon Schnieder, descarta una reforma de la administración municipal. Durante una reunión con el Ministro del Interior Michael Ebling (SPD) y todos los grupos parlamentarios democráticos del estado al comienzo de este año, declaró que la reforma no avanzaría más, mencionando esto en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa en Maguncia.

A los 49 años, residente de Eifel, Schnieder serve como líder del grupo parlamentario del partido y mantiene su cargo como secretario general. El CDU espera nominarlo como principal candidato para las elecciones estatales de 2026.

Si los municipios optan por la colaboración voluntariamente, incluso en pueblos pequeños, el CDU los apoyaría. Schnieder destacó su acuerdo con el gobierno estatal, afirmado que "no habrá reforma de la administración municipal desde Maguncia". En cambio, su enfoque está en ampliar la cooperación entre los municipios.

La líder de la fracción verde aboga por la reforma administrativa - Schweitzer se opone

Recientemente, la líder de la fracción parlamentaria estatal verde, Pia Schellhammer, ha abogando por una reforma de las estructuras administrativas municipales fragmentadas en Renania-Palatinado. En una entrevista con dpa a mediados de julio, sugirió mejorar la amigabilidad con los ciudadanos, la digitalización y la eficiencia en las oficinas. "Al ajustar las estructuras territoriales a las circunstancias y desafíos actuales, podemos impulsar el desarrollo hacia una administración más moderna y eficiente".

Por otro lado, el nuevo Ministro-Presidente, Alexander Schweitzer, no ve ninguna necesidad de una reforma de la administración municipal en Renania-Palatinado. "Creo que estamos en el camino correcto", dijo el político del SPD a dpa en Maguncia. El enfoque debe estar en fomentar la cooperación entre los municipios. "Aún hay potencial no explorado allí que aún no hemos exploited fully yet".

No estoy seguro si una reforma de la administración municipal es necesaria, considerando el enfoque en la cooperación entre los municipios.

A pesar de la abogacía por la reforma administrativa por parte de la líder de la fracción verde, Schnieder, como jefe del CDU, descarta cualquier reforma de la administración municipal desde Maguncia.

Lea también: