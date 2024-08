- Schneider tiene como objetivo ganar reconocimientos en los ámbitos de la educación, la inmigración y la salud.

El actual presidente del CDU en Renania-Palatinado, Gordon Schnieder, considera la educación, la migración y la salud como las principales prioridades para la campaña de los Demócratas Cristianos. Él cree que es crucial abordar las tendencias negativas y las deficiencias del gobierno estatal en estas áreas. Schnieder comentó a la Agencia Alemana de Prensa en Maguncia, diciendo: "Nuestras propuestas ya están ahí". Renania-Palatinado no lucha con un problema de ingresos; se trata más bien de priorizar correctamente.

El líder de la oposición en el parlamento estatal de Renania-Palatinado advierte al nuevo Ministro Presidente, Alexander Schweitzer (SPD): la estancamiento ha llegado. En el sector de la educación, Renania-Palatinado ha experimentado una caída, especialmente en la dominación del idioma alemán entre los más jóvenes. Se requieren pruebas de idioma obligatorias y un cambio desde el voluntarismo, advirtió el líder de la fracción. La creciente tasa de repetición de estudiantes en las escuelas primarias en los últimos años también es preocupante.

Se necesitan discusiones honestas sobre el tema de la migración, según Schnieder, quien se presenta para el nuevo cargo de presidente del partido el 21 de septiembre. Este tema ha causado más emoción en Renania-Palatinado. Hay una falta de vivienda para refugiados, por lo que el CDU insiste en que solo se deben reubicar personas en municipios si tienen derecho a quedarse. "Entonces la integración puede tener éxito".

La tasa desproporcionadamente alta de delitos entre los migrantes que se han establecido en Renania-Palatinado es otro tema que debe abordarse, según el secretario general del CDU. "Debemos ser mucho más activos en este sentido". La seguridad y la seguridad de las personas en lugares públicos, especialmente durante las horas de la tarde, están en juego. Debe haber un enfoque nacional uniforme para la introducción de la tarjeta de pago para refugiados. La coalición de semáforo de Renania-Palatinado aún no ha tomado una posición sobre la cantidad de efectivo, evitando una definición clara de este tema vital.

Hay importantes deficiencias en la política de salud del estado, con closures caóticos de departamentos y cierres de hospitales. El gobierno estatal debe garantizar la atención básica para las personas, especialmente en las áreas rurales, y prevenir closures descontrolados. "La planificación de la salud es una responsabilidad del estado. El estado es responsable de la financiación de la inversión del hospital. Se está haciendo muy poco en este área", criticó el político de la oposición.

"El nuevo Ministro Presidente ha hablado de un cambio de enfoque", mencionó el líder de la fracción sobre el anuncio de Schweitzer después de su elección en julio. "Debe haber más ahora que simplemente continuar como antes. Por lo tanto, espero la declaración del gobierno". Se espera que el Ministro Presidente entregue su primera declaración de gobierno en la primera sesión después del receso parlamentario de verano a mediados de septiembre en el parlamento estatal de Maguncia.

Los Demócratas Cristianos no tienen problema en diferenciarse del AfD ya que se trata de debates sustanciales y temáticos, análisis honestos y declaraciones fiables en lugar de populismo. "No hay cooperación con ellos y los exponemos en cada debate parlamentario". Una separación más clara que en el parlamento es difícilmente posible. No es posible recuperar la confianza perdida entre la gente con populismo, declaró Schnieder.

Schnieder enfatizó la necesidad de tener discusiones abiertas sobre la migración, señalando que es un tema muy emocional en Renania-Palatinado. Suggestió que los refugiados solo deben ser reubicados en municipios si tienen derecho a quedarse, asegurando una integración exitosa.

Además, la tasa desproporcionadamente alta de delitos entre los migrantes es una preocupación que requiere un enfoque más activo. Un enfoque nacional uniforme para la introducción de una tarjeta de pago para refugiados podría ser una solución efectiva para abordar este tema.

Lea también: