- Schmidt aconseja contra las acciones repetitivas de Heidenheim: "No te relajes"

A pesar de un buen comienzo, el 1. FC Heidenheim no se siente completamente cómodo en la fase de grupos de la Liga de Conferencias. Antes de la vuelta contra los campeones suecos BK Häcken el jueves (8:30 PM), el entrenador del FCH, Frank Schmidt, enfatizó la importancia de mantener la concentración, después de su victoria por 2:1 en la ida.

"Solo hemos logrado mantener la ventaja del descanso. No consideramos esta victoria como una garantía para avanzar y no nos confiaremos", compartió el de 50 años el miércoles. Sin embargo, Schmidt no ocultó la ambición de su equipo: "Estamos decididos a llegar a la fase de grupos".

Schmidt no ve la presión adicional sobre los jugadores internacionales inexpertos de Heidenheim como un problema. "Es emocionante tener la oportunidad de participar en estos partidos", destacó el entrenador del FCH.

