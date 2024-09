- Schleswig-Holstein conmemora la "Noche larga de las prácticas democráticas" o "Noche prolongada conmemorativa de la democracia"

El 2 de octubre, múltiples ubicaciones en Schleswig-Holstein acogerán "La Larga Noche de la Democracia", celebrando el Día de la Unificación Alemana. Este evento, lleno de conferencias, debates y actividades interesantes, se trata sobre el valor de la democracia y es abierto al público. Los organizadores Recently revealed the schedule for this exciting event.

Christian Meyer-Heidemann, Comisionado Estatal de Educación para Políticas, declaró: "El 2 de octubre es un momento para honrar la democracia. Nuestro objetivo es celebrar sus logros y mostrar nuestro compromiso en su protección". El Comisionado Estatal de Educación para Políticas y la Asociación Estatal de Centros de Educación para Adultos están liderando este proyecto.

Una variedad de eventos artísticos, culturales y musicales tendrán lugar en ciudades como Kiel, Flensburg y Lübeck, así como en pueblos más pequeños como Friedrichskoog y Bordesholm. El programa incluye discusiones abiertas, teatro en vivo, batallas de poesía, conciertos de música y visitas turísticas temáticas sobre la democracia. Todos estos eventos son completamente gratuitos.

Programa para "La Larga Noche de la Democracia"

El programa para "La Larga Noche de la Democracia" incluirá la siguiente adición: nuevos talleres sobre valores democráticos y compromiso ciudadano. Lo siguiente se añadirá para enriquecer los aspectos educativos del evento.

