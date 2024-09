Schalke 04 prevé participar en la Copa del Mundo y se esfuerza por evitar el descenso

En el corazón de Gelsenkirchen, late una expectativa persistente. ¿Cuándo llegará el salvador para guiar a Schalke 04 de vuelta a la victoria? Karel Geraerts, después de haber levantado las esperanzas, ha cedido el desafío, lo que ha llevado a una nueva búsqueda de un reemplazo adecuado. Los susurros de Raúl, la leyenda del pasado glorioso de Schalke, vuelven a resonar por los pasillos de la oficina ejecutiva.

Sin embargo, los días de gloria de Raúl en la Liga de Campeones aún no han llegado. En su lugar, solo la 2. Bundesliga y Jakob Fimpel se presentan. Con un entrenador interino que ha sufrido cinco derrotas consecutivas, Schalke se enfrenta a una batalla cuesta arriba contra el descenso, ya que se enfrentará a Preußen Münster en su próximo partido de liga el sábado por la noche, junto con el esperado enfrentamiento contra Hertha BSC.

En medio de la crisis perpetua de entrenadores, la prioridad de Schalke son los puntos por encima de todo lo demás. Los Azules Reales se beneficiarían enormemente de tres puntos contra el victorious Preußen, que ahora ocupa el primer lugar de la 2. Bundesliga. Pero después de una derrota por 3:5 contra Darmstadt, a pesar de haber dominado al principio con una ventaja de 3:0, Schalke volvió a caer y se desplomó hasta el 16º puesto.

La persecución de Schalke en Madrid continúa

Los poderes fácticos de Schalke, incluidos el director de fútbol profesional Ben Manga, parecen estar esperando pacientemente hasta el parón internacional de mediados de octubre para determinar el destino de Geraerts. Las fuentes sugieren que su atención se ha vuelto a centrar en el talento extranjero, como fue el caso en el reclutamiento de Raúl el año pasado.

Las especulaciones sobre Raúl siguen siendo intensas. El delantero español, que encantó a los aficionados de Schalke con sus goles y su aura en 2010-2012, actualmente entrena al equipo reserva de Real Madrid, RM Castilla. A pesar de que Ben Manga y el CEO Matthias Tillmann recentemente visitaron Madrid, no hay indicios de que estuvieran buscando a Raúl.

Manga, aunque solo ha estado en el cargo desde mayo de 2024, es ahora la única figura con poder decisivo, después del despido de Geraerts y la partida de Marc Wilmots. La atención sobre sus acciones aumentará en la próxima semana, dado sus recientes lapsus en la comunicación durante una rueda de prensa sobre la situación del entrenador, solo para retractarse posteriormente debido a circunstancias de fondo no especificadas.

Fimpel guarda la fortaleza

Hasta que se encuentre una solución permanente, ya sea Raúl o no, la era interina de Jakob Fimpel continúa. Después de una racha de cinco derrotas en la Regionalliga West, Fimpel lideró al equipo U23 a siete puntos en sus primeros tres partidos. Sin embargo, el entrenador del equipo U23 reinante, que no tiene la licencia de entrenador necesaria, volverá a su puesto una vez que termine su mandato interino.

A pesar de la racha, Fimpel ha comenzado su mandato interino llevando al capitán del equipo U23, Tim Albutat, al primer equipo, junto con las promociones de Steve Noode, Mauro Zalazar, Peter Remmert y Aris Bayindir al equipo juvenil. Las rotaciones de Fimpel también podrían excluir a Dominick Drexler, whose rift with Geraerts remained unresolved, and has since been barred from team practice.

En la búsqueda de fortalecer la posición de Schalke 04 en la 2. Bundesliga, el club está monitoreando de cerca las posiciones de la segunda liga de fútbol. Con Preußen Münster liderando la liga, una victoria contra ellosWould significantly boost Schalke's ranking.

Meanwhile, Raúl, the legendary figure from Schalke's past, continues his coaching role at Real Madrid's reserve team, RM Castilla, sparking ongoing discussions among fans and club officials about his potential return to the Royal Blues.

