Lo más destacado de la historia

Saudi e-Prix: El portugués Da Costa gana el primer Gran Premio de Fórmula E de la temporada

Primera carrera de la temporada 2018-19

Victoria de Antonio Félix da Costa

El circuito urbano de Ad Diriyah, cerca de Riad, fue testigo del debut del cacareado coche Gen2 y de una carrera impredecible con el resultado en duda hasta el último giro de las 33 vueltas.

Da Costa, que había conseguido la pole para el equipo BMW Andretti, aguantó el empuje de Vergne, de Techeetah, y se llevó la bandera a cuadros por los pelos, con Jerome D'Ambrosio tercero para Mahindra Racing.

El francés Vergne parecía dispuesto a continuar con su dominio de la temporada anterior en su coche actualizado, pero fue sancionado con un drive through por una infracción de recarga cuando iba en cabeza.

Da Costa recuperó la ventaja, pero un coche de seguridad posterior hizo que el pelotón se cerrara en la reanudación y dio la oportunidad a Vergne de abrirse camino a través del grupo desde la cuarta posición.

LEA: "Bienvenidos a Gotham": la Fórmula E desvela la nueva generación del "Batmóvil

Sólo da Costa se interpuso en su camino, pero se quedó sin carretera para completar la tarea para el evidente alivio del ganador de 27 años, que rompió una sequía de victorias de tres años después de trabajar duro en las pruebas de pretemporada.

Es increíble, han sido dos meses muy duros", dijo.

"Pero creo que tenemos trabajo por hacer, ya que estos coches de Techeetah son muy rápidos", añadió.

El compañero de equipo de Vergne, Andre Lotterer, rodaba tercero cuando fue penalizado con una infracción similar, pero también se acercó rápidamente al quinto puesto por detrás del neozelandés Mitch Evans (Jaguar Racing) en la meta.

MIRA: Mitch Evans conduce sobre hielo en el norte de Suecia

"Creo que el coche que tenemos es increíblemente rápido", dijo Vergne.

El ex as de la F1 Felipe Massa realizó algunos adelantamientos en su debut en la Fórmula E con Venturi, pero también fue penalizado con un drive through y quedó relegado a la 14ª posición.

El belga Stoffel Vandoorne, descartado por McLaren tras una decepcionante campaña reciente, terminó 17º para HWA en su debut en la Fórmula E.

Visita CNN.com/motorsport para más noticias y reportajes

La próxima ronda de la serie ampliada de 12 carreras tendrá lugar en Marrakech, Marruecos, el mes que viene.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com