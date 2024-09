'Saturday Night Live' presenta a tres nuevos comediantes en su red, con Chloe Troast despidiéndose

El programa de comedia nocturna aparentemente incorpora a Ashley Padilla, Emil Wakim y Jane Wickline a su equipo, según informes de Deadline.

Padilla, quien se unió a la Compañía Principal de The Groundlings en 2021, también ha aparecido en "Night Court" y "Curb Your Enthusiasm".

Wakim, de origen libanés-estadounidense, fue nombrado Nuevo Rostro del Comedia en el Festival de Comedia Just For Laughs de 2022, coincidentemente el año en que debutó en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Wickline alcanzó la fama gracias a su devota seguidores en TikTok, apareciendo como miembro del elenco en "Stapleview". También puede verse en la película de 2024 de Mubi "My First Film" y se embarca en giras de comedia en vivo.

A medida que "SNL" amplía su elenco, Chloe Troast, miembro actual del elenco, indicó en las redes sociales que no regresará para la próxima temporada.

"Lamentablemente, no fui invitada a regresar a SNL esta temporada", publicó Troast. "Me encantaría volver a reunirme con los amigos maravillosos que hice allí, se sintió como un hogar. Pero no era mi destino".

Previamente, Punkie Johnson y Molly Kearney habían anunciado su decisión de no regresar para la Temporada 50.

La temporada 50 de "SNL" se espera que incluya numerosos momentos conmemorativos, combinados con abundante sátira política con la participación ocasional de la exmiembro del elenco Maya Rudolph como la Vicepresidenta Kamala Harris, quien ahora se encuentra en su cargo.

