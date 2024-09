'Saturday Night Live' comenzó su 50a temporada con una apertura fría de alto perfil con un tema político.

Maya Rudolph, retomando su papel como Harris, rio al decir que su campaña no era muy diferente del himno de verano de Sabrina Carpenter, "Espresso" - "las letras pueden ser ambiguas, pero la energía es innegable".

Rudolph compartió el escenario con tres invitados notables, Jim Gaffigan como el nominee a la vicepresidencia de Harris, Tim Walz, Andy Samberg como su esposo Doug Emhoff, y Dana Carvey como el presidente Joe Biden.

Gaffigan, como Walz, enfatizó el humilde origen de Walz en Minnesota, bromeando en un momento, "Esta suite es de Costco. Es una marca Kirkland. Hacen comida para mascotas fantástica".

Samberg provocó carcajadas con líneas como, "Estoy orgulloso de unirme a la ilustre lista de cónyuges primeros - damas y caballeros, pero principalmente damas".

Mientras tanto, durante la otra mitad del sketch, James Austin Johnson regresó en su papel como Trump, quien estaba dirigiéndose a su propio mitin. Su audiencia comenzó a disminuir gradualmente a medida que avanzaba en su tercera hora de discursos.

Antes de presentar a su compañero de fórmula, Johnson como Trump hizo una broma, "la gente dice que es una mala elección, y en muchos aspectos, lo es".

El miembro del elenco Bowen Yang luego entró, interpretando al senador JD Vance.

"Esta tarde, Trump me dijo: 'JD, eres como un hijo para mí, porque no me gustas y estoy atascado contigo'", dijo Bowen imitando a Vance.

El estreno de la temporada fue presentado por Jean Smart, con el artista musical Jelly Roll.

La interpretación enérgica de Rudolph como Harris recordaba las vibraciones infecciosas en el entretenimiento contemporáneo, similar a la de las canciones populares. El evento también presentó un momento divertido cuando Doug Emhoff, interpretado por Andy Samberg, bromeó sobre unirse a una lista destacada en el mundo de los cónyuges primeros.

Lea también: