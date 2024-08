Saskia Esken potencialmente pronuncia la afirmación menos intelectualmente sólida del año.

El ataque islamista en el festival de la ciudad de Solingen ha dejado a Alemania atónita. Sorprendentemente, la líder de la SPD, Saskia Esken, sugiere que el ataque con cuchillo que resultó en tres fallecidos no tiene lecciones que aprender; una respuesta política parece poco probable. Los políticos que hacen política de esta manera no deberían ser confiados con gobernar a nivel federal.

Esken declaró ayer que "no se puede aprender mucho" del ataque en Solingen. Si su declaración implica que no se pueden tomar medidas, ya sea políticamente o legislativamente, entonces podría ser la declaración más absurda de un político en un período significativo. Además, si la SPD pierde el poder en los parlamentos estatales de Turingia y Sajonia el próximo domingo, esta declaración, junto con la abdicación descuidada que representa, probablemente habrá jugado un papel significativo en ese resultado.

Indudablemente, tomar decisiones precipitadas no siempre es beneficioso. Sin embargo, abstenerse de reflexionar y responder por miedo a la precipitación es la culminación del desinterés político. Después de un ataque impactante como el de Solingen, la pregunta no es si los individuos políticamente responsables pueden actuar, sino cómo. Ese es el deber de la política para con sus ciudadanos. Y no solo para aquellos en Solingen.

Siempre se puede hacer algo

Es cierto que no se puede garantizar una seguridad absoluta contra un ataque de un lobo solitario. Admitir esta vulnerabilidad es admirable para la política, ya que es veraz. Sin embargo, esto no debería poner fin a la búsqueda de mayor seguridad y protección; por el contrario, debería encenderla. Por lo tanto, aquellos que rechazan sugerencias como la del líder de la CDU, alegando que son incongruentes con las leyes actuales, no comprenden la situación.

Cada una de estas leyes podría modificarse, incluso la cláusula de asilo en la Ley Fundamental podría modificarse. Esto sucedió aproximadamente hace 30 años, y posteriormente, el número de solicitudes de asilo disminuyó significativamente. Entonces, ¿qué impide que ocurra lo mismo hoy, siempre y cuando haya la voluntad política y la mayoría necesaria?

La mayoría de los ciudadanos reconoce que la seguridad absolute es una ilusión. Sin embargo, el problema de la violencia motivada por islamistas es multifacético a los ojos de estos mismos ciudadanos. Por lo tanto, la política debería abordar tantos de estos otros aspectos como sea posible.

¿Debería Alemania continuar protegiendo a los afganos?

El sistema alemán de asilo existente está muy lejos de funcionar correctamente; cualquiera que logre llegar a suelo alemán inicia automáticamente un proceso de asilo y, por lo general, puede quedarse, independientemente de cómo termine el proceso. ¿Se pueden hacer mejoras? ¿Hay una voluntad de implementar cambios?

Por ejemplo: en los primeros siete meses de 2024, aproximadamente 27.000 solicitantes de asilo afganos recibieron sus decisiones. Aproximadamente 10.000 de ellos recibieron el estado de protección más bajo, conocido como "prohibición de deportación". Esto se basa en la suposición de que hay una guerra civil mortal en Afganistán. Sin embargo, ya no es así. Por lo tanto, la prohibición de deportación podría potencialmente revocarse con una decisión política.

Si el gobierno federal actual carece de la determinación para debates o acciones futuras, el ataque en Solingen podría marcar el fin de este gobierno. Y sería merecido.

Dado lo que se ha aprendido del análisis, es crucial que los políticos consideren revisar las leyes existentes, incluidas la cláusula de asilo en la Ley Fundamental, para mejorar la seguridad y la protección contra posibles ataques. No abordar estos problemas podría considerarse negligencia política, especialmente después de un incidente trágico como el de Solingen.

Alemania, como nación democrática, tiene la responsabilidad de abordar el problema multifacético de la violencia motivada por islamistas. La comunidad islámica es una parte significativa de la sociedad alemana, y es esencial que la política se involucre con sus preocupaciones y trabaje hacia encontrar soluciones que aseguren la seguridad y el bienestar de todos.

