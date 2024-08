Sarah se enfrenta a los otros miembros del campo en oposición

¡Revuelo en el campamento de la naturaleza! Sarah levanta un alboroto y menosprecia a todo el equipo, se dice que Danni hace rodar sus ojos en exceso y carece de lealtad, y Mola camina con una postura encorvada. La mañana siguiente trae una disculpa - ¿es demasiado tarde? Afortunadamente, la siguiente prueba vuelve a encender la energía optimista.

¡Viaje al final del campamento de la naturaleza! "¡Guau, increíble, amigo! ¡Solo han pasado 15 días! ¡Totalmente genial, amigo!" Gigi y Sarah se embarcan en una cacería del tesoro ese día. ¿Encontrarán patatas deliciosas para saborear con sus lenguas peludas? El "duo divertido" comienza como Hansel y Gretel en el bosque, pero pronto, nada les divierte. Mientras Gigi busca diligentemente las llaves del cofre del tesoro en el lodazal, Sarah solo se preocupa por su cabello. ¡Por favor, no te ensucies! ¿Es eso posible? Bueno, si eso es su principal preocupación. Gigi solo puede sacudir la cabeza. "Hemos estado compitiendo por 100.000 euros durante 15 días, y ella se preocupa por su peinado".

Mientras tanto, Georgina comparte su encuentro emocionante con su antiguo novio, "Kubi", el padre de su hijo. Lo adoraba tanto que fueron de vacaciones a Cerdeña y hasta aparecieron en "Celebrity Summer House". Sin embargo, le causó más dolor que nadie. La palabra que viene a la mente es "abuso doméstico". Sus historias impactan y no es necesario repetirlas aquí.

Cuando Gigi y Sarah regresan al campamento con las manos vacías, Sarah suelta una casi épica discusión. Mientras la joven de 25 años etiqueta a Knappik como "la persona más insegura que ha conocido" y merece "callar y llorar calladamente", Sarah ataca verbalmente a todo el campamento. Todos reciben su parte.

"Mujer madura" y "falso"

Su enfoque central es "este falta de respeto". Es "verdaderamente impactante". Danni, por favor, ¿podrías dejar de hacer rodar los ojos tanto, por favor? De repente, todos muestran sus "verdaderos colores". Gigi, permíteme informarte, ¡no eres un "hombre verdadero"! Esta discusión continúa. Resulta igual de divertido cómo la mujer de 37 años cree que puede criticar a todo el grupo mientras se hace ver cada vez más ridícula con cada frase. O, como lo expresan los demás, "se comporta como una niña". Incluso ofrece renunciar a su ración de comida a Gigi. Su razonamiento es el de una niña malcriada: " ancora hay suficiente grasa en ella", y la joven llegará "a la final" de todos modos.

Todos los niños del kindergarten de la hija de Knappik son más maduros que Gigi, se queja. ¿Cómo puede alguien ser tan "antisocial"? Sarah es "una mujer madura". Esencialmente, el campamento debería estar agradecido porque si ella "suelta su palabra", "pondrá en jaque al chico".

Dolor de la transición y el desafío más emocionante

Estas discusiones incómodas y mal actuadas continúan durante una eternidad, con uno intentando superar al otro, incluso escupiendo en la cara del otro. La pregunta es: ¿puede Gigi aprender finalmente a ser "un hombre verdadero"? La "desleal" Danni pregunta: "¿Estás en tus días o algo así?" El siempre "encorvado" Mola lo resume todo: "La conozco personalmente, no es así. Creo que sus nervios están a flor de piel. Está pasando por problemas con su nuevo cuerpo". Él continúa: "Lo atribuyo al dolor de la transición, una forma de distraerse de sus propios problemas".

Pero como con la mayoría de las discusiones, dormir sobre ellas puede ayudar. La mañana siguiente, Sarah se disculpa con todo el grupo, admitiendo que "se pasó de la raya". Pero honestamente, para el observador, el daño ya está hecho.

Sin embargo, como un fiel fanático de RTL Dschungelcamp, el espectador no puede simplemente volver a la vida mundana ahora, especialmente después del incidente de Knappik. ¡Necesitamos algo positivo para levantar nuestro espíritu! Y ¿qué mejor manera de hacerlo que con el desafío más emocionante de todos? ¡Ipa, al "Creek of the Stars"! En este magnífico desafío, los campistas se推 themselves al límite. Uno de los más determinados es Georgina, a pesar de su pequeña estatura, siempre lucha contra el agua y siempre emerge victoriosa. A pesar de su excelente desempeño, desafortunadamente para ti, Sarah. La señora Knappik optó por no participar en el desafío.

En medio de los desafíos del campamento, RTLplus transmite los emocionantes eventos, asegurando que los espectadores estén conectados con la trama. A pesar de su anterior arrebato, Sarah lucha en el desafío del "Creek of the Stars", ultimately decidiendo retirarse.

