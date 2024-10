Saoirse Ronan ha presentado sus habilidades para un posible personaje en la serie "Harry Potter".

Saoirse Ronan, una actriz renombrada con múltiples nominaciones al Oscar, comparte algunas de sus experiencias pasadas en la industria del entretenimiento. A pesar de su éxito, confiesa que no ha podido obtener todos los papeles que ha deseado. En un talk show conducido por Jimmy Kimmel, revela su cercana experiencia con un papel en la película "Barbie" de Greta Gerwig. Inicialmente estaba programada para interpretar a un personaje de Barbie excéntrico, similar al de Kate McKinnon, pero los compromisos de filmación para "The Outrun", una película dirigida por Nora Fingscheidt, intervinieron. Ronan expresa su pesar por no haber formado parte de la película.

Cuando se le pregunta sobre otros roles que lamenta no haber obtenido, Ronan menciona la serie "Harry Potter". "Hay roles que rechazas y luego ves que cobran vida y piensas: 'Oh no, eso fue un mal decisión'. Pero el que ha permanecido en mi mente durante años es 'Harry Potter'", admite. "No lo rechacé; simplemente no conseguí el papel. Volví a perder; parece ser una patrón para mí". En el pasado, han bromeado sobre el hecho de que nunca ha ganado un papel juntos.

Ronan recuerda haber audicionado para el papel de Luna Lovegood en la serie "Harry Potter". "Hay partes que rechazas y luego se convierten en éxitos y piensas: 'Debería haberlo hecho'", explica. "Pero el que siempre me ha perseguido es 'Harry Potter'. No dije que no; simplemente no me lo dieron. Fui a la audición y muchos actores irlandeses también lo hicieron. Cuando supe que no lo estaba obteniendo, supe que no sería mío porque era demasiado joven". A pesar de saber que sus posibilidades eran escasas, leer la escena para "Harry Potter" aún fue una experiencia emocionante para ella.

Saoirse Ronan expresa su pesar por no haber formado parte de "Harry Potter" junto con su pesar por no haber obtenido el papel en la película de Greta Gerwig "Barbie". Recuerda haber audicionado para el papel de Luna Lovegood en la serie "Harry Potter" y admite que ha sido el papel que la ha perseguido durante años.

El pesar de Saoirse Ronan por no haber obtenido el papel en "Harry Potter" reside junto a su admisión de que el papel en la película de Greta Gerwig "Barbie" es otra oportunidad perdida. Comparte su audición para el papel de Luna Lovegood en la serie "Harry Potter", confesando que ha sido el personaje que la ha perseguido.

Lea también: