Santos admite culpabilidad por las acusaciones federales el lunes, según fuentes.

La confesión esperada pondría fin a un casi dos años de calvario que vio a Santos falsificar su currículum durante su campaña para el Distrito Congresional del 3er Distrito de Nueva York. Obama ganó el escaño, pero finalmente fue acusado de 23 cargos federales y fue retirado teatralmente del Congreso el año pasado.

Santos, quien una vez proclamó su inocencia en relación a todas las 23 acusaciones, enfrentará una reunión previas a juicio el lunes ante la jueza federal Joanna Seybert en el Distrito Este de Nueva York.

La selección del jurado en el juicio de Santos estaba programada para comenzar el 9 de septiembre en la corte de Long Island, pero el viernes, los fiscales y los abogados de Santos pidieron conjuntamente una conferencia presencial para el lunes siguiente.

Los fiscales, en dos conjuntos de cargos separados el año pasado, acusaron a Santos de fraude relacionado con los beneficios por desempleo por COVID-19, mal uso de fondos de campaña y falsificación de información financiera personal presentada ante la Cámara de Representantes.

Santos se declaró no culpable en mayo de 2023 de 13 cargos federales, incluyendo 7 cargos de fraude por cable, 3 cargos de lavado de dinero, 1 cargo de hurto de fondos públicos y 2 cargos de proporcionar información falsa a la Cámara de Representantes de EE. UU.

Se declaró no culpable nuevamente en octubre de otros 10 cargos federales, que incluían acusaciones de robo de identidad, falsificación de cargos en tarjetas de crédito, apropiación indebida de fondos de la empresa y conspiración con su ex tesorero de campaña para exagerar las cantidades de donaciones para alcanzar las metas de recaudación de fondos, entre otros delitos.

Santos, de 36 años, mantuvo después de la segunda oleada de cargos que no aceptaría un acuerdo de culpabilidad y pretendía presentarse a la reelección, diciendo a los periodistas en octubre: "La pregunta principal que siempre me hacen es '¿Va a aceptar un acuerdo de culpabilidad?' No. Mi respuesta es que no aceptaré un acuerdo de culpabilidad".

Su confesión esperada seguiría a la admisión de culpabilidad del financiero de su campaña, Sam Miele, por un cargo federal de fraude por cable como parte de un acuerdo de culpabilidad en noviembre. La ex tesorera de la campaña de Santos, Nancy Marks, también se declaró culpable en octubre de conspirar para defraudar a Estados Unidos.

Santos, quien representó partes de Long Island y Queens durante su breve mandato en el Congreso, causó asombro y alboroto en Capitol Hill debido a las revelaciones de su historia de vida fabricada, incluyendo mentiras significativas sobre su currículum y biografía.

Enfrentando la expulsión del Congreso, Santos se mantuvo desafiante. Afirmó que estaba siendo acosado y que establecería un precedente peligroso si la Cámara lo expulsaba ya que no había sido declarado culpable en un tribunal de justicia.

Sin embargo, las llamadas para expulsar a Santos del cuerpo legislativo aumentaron a un pitch obsesivo después de que el Comité de Ética de la Cámara publicara un informe detallado que expuso más "conducta no

