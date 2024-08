Sandy Meyer-Wolden confirma su nueva relación romántica

Recientemente, Amira Pocher ha sido abierta sobre su nuevo romance. Por otro lado, Oliver Pocher continúa su ofensiva de encanto, actuando como el payaso encantador. Y no podemos olvidar a Sandy Meyer-Wölden, su ex y su antigua BFF. También ha seguido adelante, como ella misma confirma con orgullo.

Recientemente, el podcast "Die Pochers - Frisch reciclado" de Oliver Pocher y su ex esposa Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden ha sido dominado por las altibajas del vida amorosa de Oliver y su separación de Amira. Sin embargo, en el último episodio, es Meyer-Wölden quien roba el protagonismo.

A los 41 años, Meyer-Wölden revela, por primera vez, sobre un nuevo hombre en su vida. Esta noticia coincide con los recientes rumores en los medios. En el podcast, Oliver Pocher no puede resistirse a preguntarle directamente a su ex: "¿Estás enamorada de nuevo, cómo se siente?". Meyer-Wölden es reacia a hablar de sus asuntos personales, pero finalmente admite: "Sí, estoy contenta. Estoy contenta. Es todo fresco y emocionante, veremos qué trae el futuro. Por supuesto, siempre se remains pragmatico. Todos hemos tenido matrimonios, hijos, relaciones, equipaje, y sí, uno entra en ello con un corazón abierto y ve qué trae el futuro".

"Estoy contenta"

Meyer-Wölden ha aprendido a navegar por su vida personal en el ojo público a lo largo de los años. Por eso mantuvo su segundo matrimonio y la relación posterior fuera de la luz pública.

En este punto, Oliver no puede resistirse a hacer un comentario ingenioso sobre el nombre del nuevo novio de Meyer-Wölden. Bromea que es afortunado que hay varios Alexander Müllers en la guía de teléfono. El de 46 años añade: "Ironicamente, lo conozco desde hace años. Inclusive trabajamos juntos profesionalmente, hace unos cinco o seis años". Meyer-Wölden confirma: "Nos conocemos, todo está bien, estoy contenta".

En cuanto a su propia vida amorosa, Oliver quiere dejar las cosas claras: "No estoy en una relación, para dejar eso claro. Porque la idea de una relación (...) no es atractiva para mí en este momento". Meyer-Wölden concluye ingeniosamente: "Estás soltero, yo no".

