- Sanciones más severas por incidentes de filtración de datos

El Delegado de Protección de Datos de Hamburgo ha registrado un aumento notable de procedimientos por infracciones administrativas este año. Entre enero y julio, se han impuesto un total de 130.000 euros en multas en 14 casos, según ha revelado Thomas Fuchs. En cambio, solo se concluyeron ocho procedimientos en todo el año anterior y se trataron 15 en 2022.

Las multas impuestas este año en virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se han impuesto a una variedad de entidades, incluidas personas privadas, corporaciones y funcionarios públicos. Las infracciones incluyen el incumplimiento de las obligaciones de eliminación, problemas de seguridad técnica en los sistemas de servicio al cliente, respuestas tardías de las agencias de cobro de deudas y grabaciones encubiertas de actividades en el baño en un entorno privado, según Fuchs.

Multa por grabaciones clandestinas en el baño

Un hombre fue multado por grabar a su vecina en el baño sin su consentimiento. De manera similar, dos policías fueron multados por el uso indebido de bases de datos oficiales con fines personales.

Un hotel recibió una multa de 16.000 euros por recopilar y retener información de identificación de huéspedes sin una base legal sólida. Una empresa de marketing fue multada con 11.500 euros por incumplimiento de las obligaciones de eliminación y tener brechas de seguridad en su sistema informático. Una empresa de logística fue multada con 32.000 euros por el manejo inadecuado de las listas de entrega.

El aumento de los procedimientos por infracciones administrativas destaca una posible brecha de seguridad en la protección de datos, ya que numerous entities have been found non-compliant with deletion obligations and IT security measures. The fine imposed on a hotel for retaining guest ID information without a legal basis serves as a stark reminder of the consequences of such [security gap].

Lea también: