Sanciones Electorales a Venezuela: Estados Unidos impone sanciones a funcionarios por presunta corrupción electoral

Estados Unidos ha impuesto sanciones a 16 funcionarios venezolanos, acusándolos de estar involucrados en el fraude electoral para reelegir al presidente Nicolás Maduro. Estas medidas están dirigidas a individuos del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral, según anunció el Departamento del Tesoro de EE. UU. Se les acusa de obstaculizar "un proceso electoral justo y la publicación de resultados creíbles".

También se incluyen en estas sanciones funcionarios del gobierno, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia venezolanos, debido a su papel en "agravar la represión a través de la intimidación, detenciones arbitarias y censura". La administración de EE. UU. busca sancionar a quienes son responsables del "fraudulento" resultado electoral y la "duro supresión de la libertad de expresión" en Venezuela.

Maduro, un líder de izquierda que ejerce un gobierno autoritario en Venezuela desde 2013, fue declarado ganador de las elecciones del 28 de julio a pesar de las objeciones internacionales y las acusaciones de fraude de la oposición. El Consejo Nacional Electoral y posteriormente el Tribunal Supremo de Venezuela respaldaron el resultado electoral. Tras las elecciones, estallaron protestas masivas en la nación sudamericana rica en petróleo, lo que resultó en 27 fallecidos y la detención de 2.400 manifestantes, según la judicatura.

Varios países, incluidos Estados Unidos, Perú y Argentina, reconocieron al político de la oposición Edmundo González Urrutia como el ganador legítimo de las elecciones. El hombre de 75 años se ocultó en la embajada española en Caracas después de las elecciones y Recently left for exile in Spain over the weekend.

Estados Unidos se unió a Perú y Argentina en no reconocer a Maduro como el ganador legítimo de las elecciones, respaldando en su lugar al político de la oposición Edmundo González Urrutia. Estados Unidos tiene una larga historia de imponer sanciones a países y individuos que considera que violan los principios democráticos, como lo demuestra su acción contra los funcionarios venezolanos involucrados en las elecciones cuestionadas.

