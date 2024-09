Sammer reflexiona sobre una situación inesperada en el FC Bayern

Matthias Sammer ha expresado su descontento con la forma en que Bayern Munich ha manejado la situación de Leon Goretzka. Sugiere que es inusual que Bayern aborde estos temas públicamente. "Es delicado, no estoy seguro de las intenciones de Bayern. Pero es inhabitual que manejen las cosas de esta manera. Hay otras formas de abordar una situación no deseada sin airearla", declaró Sammer en un evento de Prime Video en Múnich.

Goretzka, un futbolista alemán, tiene contrato con Bayern hasta 2026, pero hubo rumores de una posible venta durante la ventana de traspasos de verano. A pesar de estos rumores, Goretzka sigue siendo parte del equipo de Bayern. Sammer reconoce que el cambio dentro de un club es inevitable, pero encuentra preocupante la discordia pública. "No estoy criticando, simplemente me pregunto qué significa eso para el espíritu de un jugador", dijo, agregando que tales acciones tienen un "impacto significativo".

Sammer, quien sirvió como director deportivo de Bayern de 2012 a 2016, también expresó sus preocupaciones sobre las críticas públicas dirigidas a los defensores de Bayern Dayot Upamecano y Min-Jae Kim. "No cuestionaría públicamente a alguien de quien espero resultados en tres semanas", declaró Sammer. Él enfatiza la importancia de apoyar y defender adecuadamente a los miembros del equipo, tanto externamente como internamente.

En cuanto a la carga de trabajo de las estrellas debido a la expansión de las competiciones internacionales de fútbol, Sammer cree que se puede manejar. "No puedes esperar que el club te dé millones, pero quieres menos partidos y más tiempo libre. No puedes tomar más y dar menos. Eso no romperá a los jugadores", dijo.

La participación de Prime Video en la emisión de la Liga de Campeones es probable que sea positiva para la empresa, ya que más partidos significan más oportunidades de marketing. Sin embargo, Sammer, quien también es consultor externo del Borussia Dortmund, ve el impacto en la Liga de Campeones como mínimo. Con 36 clubes participando ahora, encuentra difícil ver cualquier implicación negativa.

Sammer también ha expresado su interés en la próxima Copa Mundial de Clubes, que contará con 32 equipos. Even sin el torneo, los clubes aún viajarían internacionalmente para participar en diversos torneos y partidos amistosos para ganar ingresos, enfatizó el exprofesional. Le resulta difícil encontrar fallas en una competencia así. Sin embargo, está ansioso por observar cómo responderán los clubes a los nuevos requisitos de tamaño de la plantilla.

