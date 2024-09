Samantha Fox emitió amenazas contra el personal de la ley.

Pasajeros a bordo de un vuelo programado para salir desde Londres-Heathrow a Múnich en diciembre del año pasado podrían haber experimentado un retraso significativo. El vuelo ya estaba en la etapa de preparación, pero no despegó debido a un arrebato de un pasajero justo antes del despegue.

El piloto tuvo que detener el despegue y el pasajero desordenado fue llevado a un área de confinamiento. Se reveló que la identidad del viajero tumultuoso era Samantha Fox, una figura destacada en el Reino Unido como una pin-up girl y conocida internacionalmente como la cantante de "Touch Me (I Want Your Body)".

El arrebato de Fox probablemente fue causado por una discusión acalorada con su esposa, Linda Olsen. Fox salió del armario como lesbiana hace años y se casó con Olsen en 2022. Sin embargo, Olsen no fue la única que enfrentó la furia de Fox. También resistió los intentos de los encargados de seguridad de intervenir.

Arrepentimiento y tribunal

En abril, Fox tuvo que comparecer ante un tribunal en Uxbridge, un área suburbana de Londres, tras un incidente. La cantante se disculpó por su comportamiento y admitió haber bebido, pero negó haber agredido físicamente a Olsen.

Fox tuvo que volver al tribunal para conocer su sentencia y se revelaron más detalles del incidente a bordo. La fiscal Julianna Belinfante reveló que Fox balbuceaba las palabras y olía a alcohol. Otros pasajeros observaron a Fox retorciéndose en su asiento y golpeándose la cabeza en el asiento de delante. Finalmente se llamó a la policía y Fox procedió a usar lenguaje insultante y palabras soeces hacia los oficiales.

Un oficial en particular enfrentó la peor parte de la agresión de Fox, a quien llamó "pelirroja" y le dijo que se fuera al demonio. Amenazó con exponerlo en la televisión y dijo que podía esperar represalias, mencionando que sabía dónde vivía y que le destrozaría los dientes. El oficial testificó que soportó más de dos horas de abuso, describiendo la experiencia como "la más larga y sucia" que había tenido nunca.

Decisión judicial

Sin embargo, Fox no solo fue detenida por el ataque verbal contra el oficial. El juez Tan Ikram señaló que las acciones de Fox habían causado una molestia significativa tanto a los pasajeros del avión (162 adultos y 4 niños) que tuvieron que pasar otra noche en un hotel y no pudieron continuar su viaje hasta el día siguiente, como a British Airways, que sufrió pérdidas monetarias como consecuencia de las acciones de Fox.

El abogado de Fox, Alastair Smith, suplicó clemencia en su nombre, señalando que la cantante había consumido dos bebidas en el aeropuerto para reducir su ansiedad y era vulnerable a un miedo severo a volar. Argumentó que debería haber pospuesto sus compromisos debido a su estado mental inestable.

