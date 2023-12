Sam Smith y Kim Petras son los primeros artistas no binarios y trans que alcanzan el número 1 en la lista Billboard

Billboard confirmó el logro del dúo en Twitter, escribiendo: "@samsmith y @kimpetras son los primeros artistas públicamente no binarios y transgénero, respectivamente, en conseguir un número 1 en el #Hot100, gracias a 'Unholy'".

La atrevida canción sobre un romance ilícito se disparó a lo más alto de las listas tras su lanzamiento el mes pasado. El vídeo musical que la acompaña ha tenido más de 29 millones de visitas en YouTube.

Mientras que Smith ha tenido ocho números uno en el Reino Unido, incluida su canción "Stay with Me", ganadora de un Grammy, ésta es la primera de la cantante británica en el Billboard Hot 100.

Petras, una mujer transgénero, compartió la noticia en su página de Instagram, diciendo a sus 775.000 seguidores que estaba "tan agradecida" por el éxito de la canción.

"Sam, no puedo agradecerte lo suficiente por acompañarme durante años hasta este punto", escribió la estrella alemana del pop. "Estoy tan honrada de ser parte de tu primer número uno en los EE.UU. del que deberías tener 500 a estas alturas. Te quiero para siempre ángel Sam".

Smith dijo a sus fans en Instagram que estaban "sin palabras, abrumados, cautelosos y extremadamente felices" tras conseguir su primer número 1 en Estados Unidos.

El músico de 30 años añadió: "Me siento tan honrado de llegar a trabajar con músicos y seres humanos tan increíblemente talentosos. Y Kim... qué magia eres. Eres un tesoro y una inspiración para muchos. Gracias por saltar conmigo".

"Unholy" es el segundo sencillo del cuarto álbum de estudio de Smith, "Gloria", cuyo lanzamiento está previsto para enero.

El último álbum de Smith fue "Love Goes" de 2020, que generó éxitos como "Dancing with a Stranger" y "Diamonds".

Petras, de 30 años, lanzó su single debut "I Don't Want It at All" en 2017 y su proyecto más reciente fue el EP "Slut Pop", que dio a conocer en febrero.

En 2019, le dijo al medio británico Metro que, si bien es una activista transgénero, quiere que su talento, no su género, sea el tema de conversación.

"Quiero que me tomen en serio", dijo, y agregó que quiere "simplemente ser como cualquier otro artista, ser juzgada por la calidad de mi música y no por mi género".

Fuente: edition.cnn.com